Verksamhetsutvecklare inom IT-säkerhet
Vattenfall AB / Datajobb
2025-09-12
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Brinner du för IT- och cybersäkerhet? Vill du bli en del av resan mot ett fossilfritt samhälle tillsammans med oss?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmark Kraftgrupp AB. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Vi söker nu en Verksamhetsutvecklare inom IT-säkerhet till ForsmarkPubliceringsdatum2025-09-12Om företaget
IS/IT-enheten för Forsmarks Kraftgrupp AB ansvarar för den administrativa IS/IT-miljön enligt behov från verksamheten samt enligt Vattenfallkoncernens och myndigheters ställda krav. Vi samordnar verksamhetens behov och identifierar möjligheter till digitalisering samtidigt som vi arbetar med harmonisering och konsolidering inom vårt befintliga IT-landskap. I arbetet samverkar vi med IS/IT-enheterna Ringhals och Svensk Kärnbränslehantering samt den interna IT-leverantören Vattenfall IT.
Vi behöver nu förstärka vårt team med en person som har ett stort intresse för IT- och cybersäkerhet och vill utvecklas tillsammans med oss!
Om jobbet
IT- och cybersäkerhet är en viktig del av allt vi gör och där du i din roll som Verksamhetsutvecklare inom IT-säkerhet kommer att bidra till att stärka vår förmåga att skydda och upprätthålla en robusthet i vår IT-miljö.
Du arbetar tillsammans med kollegor inom arkitektur, IT-demand och informationssäkerhet för att driva förändring som möter verksamhetens behov av digitalisering samt sprida kunskap och förståelse för IT- och cybersäkerhet i verksamheten.
Din huvudsakliga uppgift är säkerställa att vi som tillståndshavare inom kärnteknisk verksamhet har rätt IT- och cybersäkerhetsskydd genom kravställning, granskning och kontroll av den koncerngemensamma IT-leverantören Vattenfall IT.
Arbetsuppgifterna består av:
Säkerställande att IT-landskapet är rätt utformat och att IT-säkerhetsarbetet utförs utifrån de regulatoriska krav som tillståndshavaren råder under, till exempel säkerhetskyddslagstiftningen och strålsäkerhetslagstiftningen
Delta i utredningar och analyser, samt följa upp händelser och incidenter i IT-landskapet
Genomföra riskanalyser och föreslå förbättringar i säkerhetsprocesser och rutiner samt vidareutveckla vår styrning och våra arbetssätt inom området
Informera och driva kunskapshöjande aktiviteter riktade till verksamheten
Omvärldsbevakning, både inom koncernen och externt
Kravspecifikation
Vi söker dig som brinner för IT- och cybersäkerhet och har ett stort intresse för att arbeta med kontinuerlig utveckling genom både uppdrag och i vardagen via ständiga förbättringar.
Du har erfarenhet från arbete inom IT- och cybersäkerhet, helst inom en samhällsviktig organisation, företag eller funktion. Du har för tjänsten en relevant utbildning inom IT, t.ex. en examen inom datavetenskap, informationsteknologi eller liknande, samt kunskap om säkerhetsstandarder och processer såsom ISO 27001, NIST, och CIS.
Du får gärna ha erfarenhet från:
Arbete inom en större koncern/verksamhet i en kravställande och uppföljande roll
Utveckling av styrande och guidande dokument/information
Risk- och sårbarhetshantering, kontinuitetsplanering samt kravställning mot leverantörer
Genomförande av säkerhetsgenomgångar och analyser
Kommunikation och informations- och utbildningsinsatser
Arbetet förutsätter mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi fäster stort vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett genuint intresse för IT-säkerhetsfrågor. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som din goda samarbetsförmåga ger dig möjligheter att skapa och upprätthålla goda och förtroendefulla relationer. Du är lösningsorienterad, flexibel och har lätt för att strukturera och prioritera ditt arbete samt växla i tempo när situationen kräver det. Som person är du kommunikativ och pedagogisk och känner dig bekväm med att presentera och tala inför grupp.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort:
Forsmark med viss möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse.Vi har även distanskontor med bokningsbara arbetsplatser i både Gävle och Uppsala. Dessa kontor uppfyller våra krav på säkerhet.
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Annika Hedberg, annika.hedberg@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
.
Fackliga representanter via Vattenfalls växel, 08 739 50 00. Sofi Wadström (Akademikerna), Patricia Ek (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO)
Välkommen med din ansökan senast 28-09-2025. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
