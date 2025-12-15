Verksamhetsutvecklare Hemvård
2025-12-15
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Socialförvaltningens vision är att vara en lättillgänglig och välfungerande socialförvaltning där vi tillsammans är modiga, nytänkande och professionella.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Hemvårdsavdelningen i Åre Kommun tillhandahåller stöd och hjälp till våra invånare genom särskilt boende för äldre och hemtjänst. Verksamhetsområdet står inför stora utmaningar och i den här rollen blir du en viktig del i hur vi ska organisera vårt arbete framåt.
Som verksamhetsutvecklare på hemvårdsavdelningen är du stödfunktion med utgångspunkt i våra medborgares perspektiv och behov. Du bidrar med ett strategiskt perspektiv för att förbättra styrningen och ledningen av verksamheten. Arbetet innebär ett nära samarbete med avdelningens chefer i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten och du kommer arbeta i nära stöd till hemvårdschef.
Du kommer ansvara för att:
* Beskriva och analysera verksamheten ur ett helhetsperspektiv utifrån givna metoder och processer.
* Identifiera utvecklingsområden genom att analysera verksamhetsprocesser, användarbeteenden och tekniska hinder.
* Föreslå lösningar och åtgärder utifrån verksamhetens behov.
* Utveckla strategier och förändringsplaner som stödjer organisationens mål.
* Driva ett kontinuerligt förbättringsarbete baserat på fakta.
* Förankra nya lösningar, arbetssätt och förändringsmetodik.
* Samordna, delta och bidra i olika nätverk internt och externt.Kvalifikationer
* Akademisk examen eller utbildning med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg eller motsvarande kunskap.
* Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete med framgångsrikt resultat.
* Mycket god förmåga och kunskap i att arbeta strukturerat, analytiskt och strategiskt med olika frågor.
* Krav på körkort B
Din personlighet präglas av målmedvetenhet, god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Dina personliga egenskaper kommer vi att lägga stor vikt vid.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
