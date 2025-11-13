Verksamhetsutvecklare digitalt lärande
2025-11-13
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Inom verksamhetsområdet Barn och utbildning samlas kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskola och vuxenutbildning. Här arbetar vi tillsammans för att ge barn, elever och studerande bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare som vill bidra till att stärka den digitala kompetensen och utveckla lärandet med hjälp av moderna digitala verktyg och AI samt erbjuda praktiskt IT-stöd till skolenheterna.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare blir du en central resurs i vårt arbete för en mer innovativ, inkluderande och framtidsinriktad utbildning. Du arbetar nära rektorer, pedagoger och systemförvaltare för att stödja och inspirera i det praktiska arbetet med digitala lärverktyg och undervisningsmetoder. Du har också en viktig roll i att säkerställa att den dagliga digitala miljön fungerar smidigt för både elever och personal.
Du får ett helhetsuppdrag som omfattar både pedagogisk utveckling och praktiskt verksamhetsstöd. Du ansvarar för att utföra enklare IT-stödjande uppgifter på skolorna och bidrar därigenom till att skapa en sammanhållen och effektiv struktur.
Du har dessutom ett särskilt uppdrag att stötta verksamheterna i den praktiska användningen av generativ AI och att bidra till en trygg, kreativ och effektiv digital skolmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Stödja pedagoger och rektorer i att utveckla undervisning och lärmiljöer med digitala verktyg och AI.
• Planera och genomföra utbildningar, workshops och handledning inom digitalt lärande.
• Utföra enklare felsökning av IT-utrustning (t.ex. datorer, surfplattor, skrivare, skärmar) och hjälpa till med inloggningsproblem (t.ex. Skolfederation, Microsoft 365, lärplattformar).
• Vara första kontaktpunkt för IT-relaterade frågor från skolorna och samordna dessa med systemförvaltare och kommunens IT-avdelning.
• Dokumentera återkommande problem, föreslå förbättringar och bidra till kvalitetsutveckling i samarbete med systemförvaltaren.
• Ge elever en första introduktion vid utdelning av nya digitala enheter.
• Delta i Barn och utbildnings IT-nätverk (som leds av systemförvaltare) och i regionala nätverk för digital skolutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har pedagogisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet av pedagogiskt arbete.
• Har erfarenhet av enklare IT-support och felsökning i skolmiljö.
• Har god förståelse för skolans uppdrag och utvecklingsbehov.
• Har erfarenhet av att använda digitala lärverktyg i undervisning eller verksamhetsutveckling.
• Har erfarenhet av att utbilda eller handleda vuxna kollegor.
• Har förmåga att inspirera och stötta andra i digitala arbetssätt.
Det är meriterande om du:
• Har arbetat med förändringsledning inom skolans digitalisering.
• Har kunskap om användning av generativ AI i undervisning eller administration.
• Har intresse för innovation, pedagogisk design och framtidens lärande.Dina personliga egenskaper
Du är nyfiken, kommunikativ och lösningsorienterad. Du trivs i det vardagliga mötet med människor, ser möjligheter i förändring och har förmåga att göra det komplexa konkret.
Du inspirerar andra att våga pröva nytt och du gör det med ett tydligt fokus på barns, elevers och studerandes lärande samt verksamhetens kvalitet.
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
