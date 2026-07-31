Verksamhetsutvecklare
Region Stockholm / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-31
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Hjälpmedelsverksamheterna ansvarar för drift av hjälpmedelsverksamhet för personer med rörelsehinder i södra delen av Stockholms län samt länsövergripande ansvar för personer med behov av förbrukningshjälpmedel i hemmet, medicinteknisk apparatur i hemmet samt kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel.
Vi söker en verksamhetsutvecklare till Verksamhetsstöd på Hjälpmedelsverksamheterna. På enheten är vi 20 medarbetare som stöttar verksamheten med bla. ekonomi, verksamhetsuppföljning, IT och patientsäkerhet.
Du kommer ha din arbetsplats på något av våra tre kontor (två i Solna, ett i fruängen), men kommer regelbundet vara på alla kontor. Vi värdesätter samarbetet när vi ses, och det finns möjlighet till distansarbete när det passar uppgifterna. Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare driver du projekt, skapar förutsättningar för utveckling och arbetar med konkreta initiativ för att förbättra verksamheten. Det gör du i samarbete med kollegorna på enheten och kärnverksamheten. Du stöttar ledningens styrprocesser genom att bereda beslutsunderlag samt bidra till verksamhetsplanering och uppföljning. Du fungerar även som ett internt bollplank och erbjuder stöd till chefer inom ex. förändringsledning och förbättringsarbete.
Arbetsuppgifter är bland annat
Samordna och prioritera våra utvecklingsinsatser för en röd tråd i hela verksamheten.
Driva utvecklingsprojekt som förbättrar och effektiviserar våra processer och rutiner.
Leda tvärfunktionella projektgrupper och forum från olika enheter för att säkra delaktighet och framdrift.
Säkra att nya arbetssätt, projektresultat samt externa direktiv från Regionen implementeras väl.
Identifiera utvecklingsbehov genom att strukturera, visualisera och genomlysa interna flöden.
Agerar strategisk länk mellan verksamheten och verksamhetsstöd genom att t.ex. översätta verksamhetens behov till tydliga krav för IT.Bakgrund
Vi söker en trygg och driven verksamhetsutvecklare med erfarenhet från en liknande roll, där du framgångsrikt skapat struktur och konkreta resultat. Du är van vid att röra dig mellan olika specialistfunktioner och har god förståelse för hur utveckling bedrivs i praktiken med grund i verksamhetens behov.
Du har
Relevant högskoleutbildning, ex inom systemvetenskap, ekonomi, offentlig förvaltning, teknik eller motsvarande
Många års erfarenhet från en liknande roll
Erfarenhet av att självständigt planera, driva och slutföra projekt
Erfarenhet av att samordna utvecklingsaktiviteter över en hel verksamhet
Erfarenhet av att agera brygga mellan olika funktioner, t.ex. mellan verksamhet och IT
Praktisk erfarenhet av förändringsledning och implementering av nya arbetssätt
Erfarenhet av att arbete i enlighet med ledningssystem samt av processutveckling och kartläggning av processer
Praktisk erfarenhet av att planera och leda workshops för att driva utveckling
Flytande svenska i tal och skrift
Vi söker dig som
Du är relationsskapande och har en mycket god samarbetsförmåga som gör att du bygger förtroende på alla nivåer och hanterar intressekonflikter konstruktivt. Som person är du initiativtagande och drivande; du sätter självständigt igång aktiviteter, tar ansvar för framdrift och ser till att beslut faktiskt blir genomförda. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete effektivt inom tydliga tidsramar och använder din analytiska förmåga för att bryta ned komplexa frågeställningar och omsätta data till konkreta beslutsunderlag. Dessutom besitter du en god ledarförmåga som gör att du kan motivera tvärfunktionella projektgrupper och skapa engagemang utan ett formellt chefskap. Avslutningsvis är du tydlig och kommunikativ där du med lätthet anpassar ditt budskap efter mottagaren.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 139 (visa karta
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125 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Hjälpmedelsverksamheterna, Verksamhetsstöd Jobbnummer
10016607