Barnsjuksköterska till Barnhjärtmottagningen
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-07-31
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På Barnhjärtmottagningen finns stor kompetens och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Är du specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, eller sjuksköterska med lång erfarenhet av barnsjukvård? Har du ett intresse för hjärtsjukvård och trivs med mottagningsarbete i ett tvärprofessionellt team? Då kan du vara den vi söker!
Du erbjuds
en individuellt anpassad introduktion med handledare
kontinuerlig kompetensutveckling
möjlighet att arbeta i ett engagerat team med god sammanhållning där utveckling, utbildning och förbättringsarbete står i fokus
satsning på teamarbete och gemensamt kunskapslyft under hösten genom Hälsolyftet
deltagande i mentorsprogram
arbetstid förlagd till måndag–fredag, dagtid
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av ett engagerat team som arbetar tätt tillsammans med andra yrkesgrupper för att ge patienterna bästa möjliga vård. Vi arbetar tvärprofessionellt tillsammans med läkare, habilitering, dietister, kuratorer och fysioterapeuter.
Barnhjärtcentrum bedriver både planerad och akut verksamhet, vilket innebär ett varierat arbete med mottagningsbesök, telefonrådgivning, egna sjuksköterskemottagningar, vaccinationer samt medicinsk rådgivning före och efter operation.
Hos oss arbetar du som patientansvarig sjuksköterska tillsammans med patientansvarig läkare. Du följer ett antal barn och deras familjer under lång tid, vilket ger möjlighet att skapa kontinuitet och långsiktiga relationer.
Barnhjärtcentrum bedriver verksamhet i Solna, Huddinge och Uppsala. Din huvudsakliga placering är på Barnhjärtmottagningen i Solna.
Vi söker dig som
är intresserad av mottagningssjukvård, trivs med teamarbete och har en vilja att utvecklas och lära dig nya saker
tar initiativ och driver ditt arbete framåt med fokus på patientens bästa
är trygg, stabil och har god självinsikt samt anpassar ditt agerande efter situationen
arbetar strukturerat, planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt
har ett professionellt förhållningssätt och bidrar till ett gott samarbete med patienter, närstående och kollegor
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom
eller
svensk sjuksköterskelegitimation med minst fem års erfarenhet inom barn- och ungdomssjukvård
Meriterande:
erfarenhet av arbete inom öppenvård, exempelvis BVC
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Högspecialiserad barnmedicin Kontakt
Linda Van Den Tempel linda.vandentempel@regionstockholm.se 0812377900 Jobbnummer
10016631