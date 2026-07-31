Områdeschef främjande, förebyggande och stödinsatser i Bromma sdf
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2026-07-31
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
På vår avdelning socialtjänst och fritid i Bromma sdf ansvarar vi för att tillhandahålla insatser utifrån målgrupperna i socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi arbetar tillsammans, prioriterar utveckling och framåtanda för att på bästa sätt arbeta för framtidens socialtjänst och möta upp våra medborgare i ett föränderligt samhälle. Vi har alltid Brommaborna i fokus för att kunna erbjuda god kvalitet i allt vi gör och erbjuder.
Avdelningen är organiserad i fyra områden, som vardera leds av en områdeschef, samt en stab. Till hösten genomförs en omorganisation och ett nytt område; främjande, förebyggande och stödinsatser, kommer att inrättas.Efter omorganisationen kommer området att bestå av tre enheter som leds av varsin enhetschef och en metodutvecklare som ingår i områdets ledningsgrupp.
Området kommer att innefatta; Enheten främjande och förebyggande som består av fritidsverksamhet för ungdomar, skolsocionomer, fältassistenter, medborgarkontor och feriejobb samt enheterna Boende och stödinsatser 1 och 2 som består av boendestödet, försöks- och träningslägenheter, Bromma arbetsmarknadscenter och Långskeppet socialpsykiatriska gruppboende.
Vi söker nu dig som vill leda och utveckla Område Främjande, förebyggande och stödinsatser vidare för att möta framtidens socialtjänst.
Hälsning från blivande chef
"Jag tror på ett ledarskap som bygger på mod, tillit och struktur. Hos oss vill vi leda avdelningens utveckling tillsammans, ta vara på varandras kompetens och våga tänka nytt. Jag ser fram emot att välkomna dig som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss med engagemang, optimism och fokus på vårt viktiga uppdrag." – Sofia Wigert, avdelningschef
Vi erbjuder dig
Hos oss erbjuds du ett utvecklande och varierande uppdrag med spännande utmaningar i en expansiv stadsdel. Arbetsplatsen präglas av öppenhet, transparens, trevligt klimat och god facklig samverkan. Som chef har du också tillgång till ett professionellt verksamhetsstöd inom ekonomi, HR och ledningssystem. Vi sitter i nya moderna, aktivitetsbaserade lokaler i Bromma blocks.
Läs mer om våra förmåner: här
Din roll
Som områdeschef har du det övergripande budget-, personal- och verksamhetsansvaret för område främjande, förebyggande och stödinsatser. Du leder och arbetar nära tillsammans med enhetscheferna i områdets ledningsgrupp och har även stöd av ett stort internt och externt nätverk. Området har närmare 78 medarbetare där uppdragen omfattar boende och stödinsatser samt verksamheter inom det främjande och förebyggande arbetet inom Bromma stadsdelsförvaltning.
Du leder genom enhetscheferna och ser till att de har rätt förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Du har också en administratör samt en metodutvecklare som är en del av områdets ledningsgrupp. Metodutvecklaren är en strategisk nyckelfigur som stödjer områdeschef och enhetschefer i arbetet med mål och budgetarbete, uppföljning samt utveckling och kvalitetsuppföljningar.
Enheterna inom området kännetecknas av öppenhet och tillit där alla hjälps åt och ger varandra inspiration och kunskap vilket bidrar till helheten. Vi arbetar gemensamt för att invånarna i Bromma ska möta verksamheterna som en sammanhållen socialtjänst med hög kvalitet och att ungdomar ska ha en meningsfull och rolig fritid.
Som områdeschef rapporterar du till avdelningschef och ingår i avdelningsledningen där vi tillsammans ansvarar för att driva och utveckla frågor som är gemensamma för hela avdelningen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
relevant och flerårig chefserfarenhet från socialtjänstens utförarverksamheter inom politiskt styrd verksamhet,
mycket goda kunskaper om socialtjänstens verksamheter,
goda kunskaper i aktuella och relevanta lagstiftningar och regelverk samt arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor,
relevant erfarenhet av arbete med förändringsledning och utvecklingsarbete,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
relevant erfarenhet av att leda genom andra chefer,
erfarenhet av motsvarande chefsroll,
chefserfarenhet inom samtliga verksamhetsområden som kommer ingå i området,
ledarskapsutbildning.
Dina personliga färdigheter och förmågor
Chefsuppdraget är både utvecklande och utmanande. Uppdraget förutsätter handlingskraft, uthållighet och ett ledarskap som präglas av tydlighet, kommunikation, tillit samt mod att hantera komplexa situationer.
Vi ser att du är proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och engagerar dina medarbetare. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och anpassar din inriktning när förutsättningar ändras. Du har en helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du kommunicerar tydligt både skriftligt och muntligt och säkerställer att förväntningar är klara. I rollen krävs en god samarbetsförmåga då den innebär mycket samverkan i ledningsgruppen och med andra aktörer.
Övrigt
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetsprov, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Köpsvägen 24, Bromma (visa karta
)
168 67 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Bromma sdf, Avdelning Socialtjänst och Fritid Kontakt
Marcus Sjöberg, Akademikerförbundet SSR 08-50840634 Jobbnummer
10016625