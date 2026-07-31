Enhetschef till Habiliteringscenter Stockholm Vuxna
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2026-07-31
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Vill du leda och utveckla medarbetare i en specialistverksamhet? Vill du vara med och utveckla vården för personer med funktionsnedsättning? Då är Habilitering & Hälsa arbetsplatsen för dig. Nu söker vi enhetschef för specialistmottagning i öppenvården för personer med funktionsnedsättning. Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
Habiliteringscenter Stockholm för vuxna är en av våra öppenvårdsmottagningar för vuxna med funktionsnedsättning. Enheten är för närvarande lokaliserad på Sabbatsbergs sjukhus.
Enheten vänder sig till personer över 18 år boende i stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten, Södermalm, Skärholmen och Älvsjö.
Habiliteringen är specialiserad på att ge vård till personer med funktionsnedsättning, såsom intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och autism. Genom stöd, strategier och behandling skapar vi förutsättningar för patienten att fungera på bästa sätt i sin vardag.
Medarbetarna arbetar i tvärprofessionella team, där kurator, psykolog, logoped, arbetsterapeut och fysioterapeut samarbetar kring vårdinsatserna till patienten. Teamen är specialiserade mot våra tre olika målgrupper. Till hjälp har enheterna också administratörer. Om tjänsten
Som enhetschef har du ansvar för verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet samt budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du leder enheten så att medarbetarna har de bästa förutsättningarna för att ge en god vård i rätt tid till patienterna. Du arbetar tillsammans med medarbetarna för att skapa en god arbetsmiljö, effektiva team och driva förbättringsarbete på enheten. Vi söker en person som vill leda och utveckla medarbetarna i befintliga och nya arbetssätt.
Arbetsuppgifterna innebär bl a ansvar för att riktlinjer och rutiner efterföljs, att målen uppnås och att teamet säkerställer kvaliteten i insatserna. Som enhetschef är du direkt underställd sektionschef och ingår i sektionens ledningsgrupp.
Om dig
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och ett stort intresse för ledarskap. Rollen förutsätter att du har en förmåga att se helheten och underlättas av erfarenhet från kliniskt arbete. Dokumenterad erfarenhet av chefsroll med budget- och personalansvar är ett krav, liksom goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Utbildning i ledarskap samt erfarenhet av habilitering och av personer med funktionsnedsättning är meriterande.
Du förväntas ha god samarbetsförmåga, strategiskt tänkande, konsekvent handlande och kunna prioritera. Som person är du resultatinriktad och har en hög arbetskapacitet med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Att inspirera och entusiasmera andra att tillsammans driva och nå uppsatta mål är en av dina styrkor. Du måste ha goda ledaregenskaper, såsom förmåga att fatta och förverkliga beslut samt att tillvarata och utveckla medarbetarnas erfarenheter och kompetens. Du är bra på att anpassa din kommunikation till situationen och är lyhörd för andras synpunkter. Att lyfta medarbetare och bygga relationer där du är synlig och tillgänglig är en självklarhet för dig. Du främjar en kultur som kännetecknas av arbetsglädje, självständighet och en vilja att skapa en god vård i rätt tid!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om verksamheten
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i
Stockholms län. Du kan läsa mer om oss på Jobba hos oss www.habilitering.se/om-oss/jobba-hos-oss/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Habilitering och Hälsa, Sektion 2 Vuxna Jobbnummer
10016628