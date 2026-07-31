Gruppchef IT-förvaltning och arkitektur
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2026-07-31
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IT/OT
Vill du leda människor, utveckla IT-förmågan och forma framtidens digitala landskap i en samhällsviktig verksamhet?
Vi söker en Gruppchef IT-förvaltning och arkitektur som vill kombinera ledarskap, verksamhetsutveckling och teknik i en roll där du får stort inflytande över både dagens och morgondagens IT-miljö.
Hos oss leder du ett team och utvecklar hur en samhällsviktig verksamhet arbetar med digitalisering, systemförvaltning och IT-arkitektur. Du blir en nyckelperson i arbetet med att skapa ett modernt, hållbart och verksamhetsnära IT-landskap som stödjer hela Uppsala Vattens utveckling.
Om rollen
Som Gruppchef IT-förvaltning och arkitektur leder du en grupp på cirka sju specialister med kompetens inom systemförvaltning och IT-arkitektur. Du ansvarar för att utveckla både människor, arbetssätt och styrning, samtidigt som du skapar goda förutsättningar för samarbete mellan verksamheten och IT.
Du tillhör IT-sektionen med cirka 25 medarbetare som förväntas växa de kommande åren. Du rapporterar till IT-chef och ingår tillsammans med IT-chefen och två andra gruppchefer i sektionens ledningsgrupp. Där bidrar du aktivt till att utveckla och stärka Uppsala Vattens samlade IT-förmåga.
Rollen innebär fullt personal- och arbetsmiljöansvar och ett övergripande ansvar för IT-förvaltning och IT-arkitektur. Du driver utvecklingen av vår förvaltningsmodell, våra arkitekturprinciper och målbilder för IT-landskapet och säkerställer att våra teknikval stödjer verksamhetens långsiktiga mål.
En viktig roll i vår fortsatta digitalisering
De kommande åren står vi inför flera större utvecklingsinitiativ och systemförändringar. Vi söker därför en ledare som skapar struktur, riktning och långsiktighet.
Du kommer bland annat att:
• leda gruppen genom ett tydligt, tillitsfullt och coachande ledarskap
• skapa förutsättningar för förändring, utveckling och nya arbetssätt
• vara länken mellan verksamheten och IT och omsätta verksamhetens behov till hållbara IT-lösningar
• balansera verksamhetens behov av snabba leveranser med långsiktiga arkitekturval
• stärka förståelsen för IT-arkitektur, styrning och gemensamma arbetssätt i organisationen
• bidra till tydliga roller, ansvar och effektiva samverkansformer inom IT.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
• leda, coacha och utveckla en grupp IT-specialister med fullt personal- och arbetsmiljöansvar
• planera, prioritera och följa upp gruppens arbete
• vidareutveckla vår förvaltningsmodell och säkerställa en effektiv IT-förvaltning enligt PM3
• ansvara för den övergripande IT-arkitekturen och bidra till ett sammanhållet och långsiktigt hållbart IT-landskap
• identifiera och driva utvecklings- och digitaliseringsinitiativ
• kravställa och medverka vid upphandlingar, systeminföranden och större förändringsprojekt
• utveckla styrning, samverkan och arbetssätt inom IT-organisationen.
Är det här du?
Vi söker dig som är en trygg och strukturerad ledare som skapar tydlighet och får både människor och verksamhet att utvecklas. Du har ett gott omdöme, tar välgrundade beslut och har förmåga att prioritera även när förutsättningarna förändras.
Du analyserar komplexa frågeställningar och omsätter dem till hållbara lösningar. Med ett serviceinriktat arbetssätt bygger du goda relationer och samarbetar väl med både verksamhet, kollegor och externa parter. Du kommunicerar tydligt och pedagogiskt och har lätt för att förklara tekniska frågor på ett sätt som skapar förståelse hos olika målgrupper.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som delar våra värderingar – lyhörda, framsynta och nyfikna – och omsätter dem i ditt ledarskap och i ditt dagliga arbete.
Vi söker dig som har
• högskoleutbildning inom data- eller systemvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare
• erfarenhet av IT-arkitektur, inklusive arkitekturprinciper, målarkitektur och dokumentation enligt etablerade modeller
• god erfarenhet av IT-förvaltning i en etablerad organisation
• förmåga att skapa goda relationer och samarbete mellan olika funktioner
• god kommunikativ förmåga och vana att förklara tekniska lösningar för personer utan teknisk bakgrund
• förståelse för informationssäkerhet, cybersäkerhet, IT-säkerhet och dataskydd (GDPR).
Det är meriterande om du har:
• certifiering som IT-arkitekt, exempelvis via Dataföreningen eller IASA
• erfarenhet från kommunal verksamhet eller annan större organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-08-30. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
För mer information om tjänsten kontakta
Rekryterande chef, Kristina Wass, IT-chef: kristina.wass@uppsalavatten.se
Ansvarig rekryterare, Therese Näs, HR partner: Therese.nas@uppsalavatten.se
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/)
Här hittar du information om våra förmåner Våra förmåner | Uppsala vatten (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-formaner) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UV46/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Vatten och Avfall AB
(org.nr 556025-0051)
Box 1444 (visa karta
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751 44 UPPSALA Jobbnummer
10016644