Barnskötare till Husby förskoleområde
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2026-07-31
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Husby förskoleområde består av fyra förskolor. I varje arbetslag finns minst en förskollärare och en till två barnskötare. Inom området finns det en specialpedagog, en rektor och två biträdande rektorer som är närmaste chef på två förskolor var.
Vi söker nu flera barnskötare som ska ingå i vårt förstärkningsteam. Det innebär att du har en anställning inom vårt förskoleområde men att placeringen kan variera över tid. Det kan handla om korta lösningar vid sjukfrånvaro eller att gå in som förstärkning i arbetslag över en längre tid.
Vi erbjuder dig
Som barnskötare har du ett omväxlande arbete där du får möjlighet att arbeta på olika förskolor inom förskoleområdet och täcka behov där det uppstår. Hos oss bidrar du till barnens trygga, roliga och lärorika vardag i förskolan. Om du tycker om att sätta barnen i centrum, vara på språng, möta nya utmaningar och samarbeta med olika kollegor kan detta vara tjänsten för dig.
Utöver detta får du även
arbetskläder för utomhusbruk
friskvårdsbidrag
Din roll
Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och inflytande. Tillsammans med övriga kollegor i förskoleområdet och i samarbete med specialpedagog och ledning, medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje enskilt barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och säkerställer att varje enskilt barn får det de behöver utefter deras förutsättningar.
Att arbeta som barnskötare inom förskoleverksamhet vid Järva stadsdelsförvaltning innebär att du arbetar utifrån gällande lagstiftning och kommunala samt nationella styrdokument. Uppdraget innebär att du i huvudsak arbetar med att
tillsammans med arbetslaget ansvara för att utmana och stimulera barnen samt ge dem möjlighet till omsorg, utveckling, lek och lärande
aktivt bidra i genomförandet av arbetslagets uppdrag och ansvar enligt läroplanen
tillsammans med kollegorna i arbetslaget aktivt bidra i genomförande och uppföljning av utbildningen.
Barnskötare och övriga medarbetare inom förskolan arbetar på uppdrag av biträdande rektor och/eller förskoleområdets rektor. Arbetstider varierar mellan 06.30-18.30 på vardagar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
har en 3-årig yrkesexamen som barnskötare från barn och fritidsprogrammet på lägst 2500 poäng
har tidigare erfarenhet av arbete på förskola
är flytande i svenska i tal och skrift.
Meriterande
erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov.
Vi söker en barnskötare som ser till verksamhetens helhet och bidrar till en trygg och utvecklande miljö för barnen. Du har god samarbetsförmåga, är professionell i ditt bemötande och bygger positiva relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov. Med pedagogisk insikt stödjer du barnens utveckling och lärande på ett engagerat och ansvarsfullt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dessa personliga förmågor och din motivation för denna tjänst.Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
Urvals – och arbetstester kan komma att bli aktuella i processen.
Provanställning kan komma att tillämpas och vi ser att tillsättning sker så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Utdrag ur belastningsregistret
För att få arbeta inom Förskola måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. För att beställa utdrag gå in på polisen.se, välj Skola eller förskola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Box 4066 (visa karta
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163 64 SPÅNGA Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Förskoleområde Husby, Husby 2 Jobbnummer
10016633