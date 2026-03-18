Verksamhetsutvecklare
2026-03-18
Din nya arbetsplats
På Sundsvall Energi drivs vi av målet att våra verksamheter - fjärrvärme, fjärrkyla, återvinning och elhandel - ska vara fördelaktiga både för människor och miljö, samtidigt som de bidrar till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling.
Som det lokala alternativet på energimarknaden präglas vi av mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer.
Vår huvudsakliga produktion av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, medan vi vid Blåberget hanterar avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB, och vi är cirka 126 medarbetare med en omsättning på omkring 700 miljoner kronor. Genom hela vår verksamhet arbetar vi för en hållbar utveckling i Sundsvall och lägger stor vikt vid en jämställd och drogfri arbetsplats.
Som en del av vår fortsatta utveckling söker vi nu en verksamhetsutvecklare till en ny roll där du får en viktig funktion i att driva utveckling och förbättringsarbete i organisationen.
Så här bidrar du i rollen som verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare arbetar du nära ledning, chefer och medarbetare för att förbättra, effektivisera och utveckla företagets processer, rutiner och arbetssätt. Du har en viktig roll i att omsätta strategi till praktik och driva förändrings- och utvecklingsarbete i organisationen.
I rollen ingår att:
- stödja chefer och medarbetare i att införa nya arbetssätt, verktyg och metoder.
- analysera nuläge och identifiera förbättrings- och utvecklingsområden i verksamheten
- utveckla, dokumentera och implementera processer och rutiner
- driva och delta i utvecklings- och förbättringsprojekt
- följa upp och mäta effekter av genomförda förbättringar
- bidra till att effektivisera arbetssätt och skapa struktur i verksamheten
- omvärldsbevaka
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med akademisk utbildning inom exempelvis organisation, teknik, ekonomi, samhällsvetenskap eller liknande som arbetsgivaren anser relevant för tjänsten. Du har flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling, processarbete eller förändringsledning. Du har mycket god förmåga att utrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Du har även:
- Erfarenhet av att kunskapmetodik såsom Lean, PDCA, Six Sigma eller liknande.
- Erfarenhet av projektledning och tvärfunktionella samarbeten
- B-körkort
Som person är du trygg och har förmåga att skapa förtroende i organisationen. Du samarbetar väl med både medarbetare och chefer och kan leda andra genom förändring. Du skapar struktur i komplexa sammanhang och driver utvecklingsarbete genom dialog, delaktighet och tydlig riktning. Med ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt identifierar du förbättringsmöjligheter, omsätter insikter till konkreta resultat och bidrar till utveckling.
Om rekryteringsprocessen
Vi arbetar för en drogfri arbetsplats varför drogtest är obligatoriskt vid nyanställningar.
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
