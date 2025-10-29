Verksamhetsutvecklare
Willhem AB (Publ) / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2025-10-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Willhem AB (Publ) i Göteborg
, Borås
, Trollhättan
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsutvecklare till Willhem - Göteborg
Vill du vara med och utveckla processer och arbetssätt som gör verklig skillnad - både för kunder och kollegor? Hos Willhem får du möjlighet att påverka hur vi arbetar, testa nya lösningar och bidra till en vardag som blir enklare och bättre för alla. Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till huvudkontoret i Göteborg.
Om rollen
Hos Willhem blir du en del av ett av Sveriges ledande bostadsbolag inom hyresrätter.
Som verksamhetsutvecklare hos oss arbetar du med att utveckla och förbättra våra kundnära processer. Målet är att skapa mer effektiva, tydliga och värdeskapande arbetssätt - alltid med kundnytta och affärsnytta i fokus.
Du kommer att ha en viktig roll i att på ett pedagogiskt sätt visa på hur digitala verktyg och system kan stötta verksamheten. Samtidigt är du lyhörd inför verksamhetens behov och möjliggör att nya arbetssätt landar på ett bra sätt i vardagen. Du trivs med att samarbeta, lyssna in och förklara, och du vågar testa dig fram för att skapa lösningar som verkligen fungerar i praktiken.
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i centrala Göteborg och du rapporterar till bolagets CRM-chef. Resor till våra olika kontor som finns på tretton orter runt om i Sverige förekommer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbeta med verksamhetsutveckling kopplat till kundresan och kundkommunikation
Driva förbättringsarbete och utveckling av processer, inte minst inom digitalisering
Utforma och följa upp relevanta nyckeltal
Vara delaktig i, eller leda, utvecklingsprojekt inom området
Säkerställa utbildning och förankring av processer och systemstöd
Omvärldsbevaka och bidra med insikter kring nya arbetssätt och verktygPubliceringsdatum2025-10-29Bakgrund
Du har troligen några års erfarenhet av verksamhetsutveckling, gärna från en roll där du arbetat med processanalys, förändringsarbete eller kundupplevelse. Erfarenhet från konsultrollen eller liknande tjänst i annan verksamhet är meriterande.
Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning, tex inom ekonomi, kommunikation, projektledning eller kvalitetsutveckling
Du har god systemvana och stor förståelse för hur digitala verktyg och system kan stötta verksamheten. Vidare har du erfarenhet av att arbeta strukturerat med förbättringsarbete. Du är bekväm med att hålla presentationer och utbildningar med förmågan att förklara komplexa frågor på ett tydligt och engagerande sätt.Dina personliga egenskaper
Du är en relationskapande och pedagogisk person som trivs med att samarbeta och samverka med många olika människor. Du har lätt för att bygga förtroende, skapa engagemang och få med dig andra i förändring.
Du är nyfiken, prestigelös och vågar testa dig fram - alltid med verksamhetens och kundens bästa i fokus. Samtidigt arbetar du strukturerat, ser samband och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Vårt erbjudande
Hos Willhem välkomnas du till ett bostadsbolag som kännetecknas av en framåtsträvande och hjälpsam kultur med stort fokus på affärsmässighet. Du kommer att ha stora påverkansmöjligheter i en föränderlig miljö med korta beslutsvägar. Vi erbjuder förmåner som friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och regelbundna trivselaktiviteter. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via https://jobb.willhem.se
senast den 23 november. Vid frågor angående tjänsten, vänligen kontakta CRM-chef Sara Rudmark på mejl sara.rudmark@willhem.se
. Vänta inte med din ansökan, urval sker löpande.
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll innehållande rättslig och ekonomisk bakgrund.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och drygt 280 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 60 miljarder och ägare är Första AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Varaktighet, arbetstid, etc.
FullTime Ersättning
FixedSalary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willhem AB (Publ)
(org.nr 556797-1295) Arbetsplats
Willhem Jobbnummer
9579646