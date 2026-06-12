Teknisk kvalitetsingenjör till ledande företag inom försvarsindustrin!
Framtiden i Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-06-12
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, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där kvalitet, säkerhet och kontroll möter avancerad teknik?
I rollen som kvalitetsingenjör får du en central och betydelsefull roll där du ansvarar för att granska, kontrollera, kvalitetssäkra och utveckla processer som direkt påverkar produktionen av några av världens mest avancerade flygsystem. Välkommen med din ansökan!
Om rollen:
Som kvalitetsingenjör, eller teknisk revisor beroende på din senioritet, blir du en nyckelperson där du arbetar nära produktionen och granskar såväl interna processer som externa leverantörer. Du ansvarar för att säkerställa att arbetssätt, materialflöden och processer följer gällande regler och krav enligt bl.a. ISO 9001 samt specifika produktionssteg som exempelvis ytbehandling.
Arbetet omfattar både dokumentgranskning och praktiska revisioner ute i produktionen. Vid mer tekniskt avancerade områden får du stöd av interna specialister, du behöver alltså inte ha djup expertkunskap i varje process från start. Ifall du har tidigare erfarenhet av teknisk revision så kommer du snabbare att ges ett större ansvar, men vi välkomnar även ansökan från dig som ännu ej arbetat som ansvarig revisor.
Resor är en viktig del av rollen när du är ute hos externa leverantörer för revision. Vanligtvis sker detta ca en gång i månaden. Resorna sker primärt i Europa, men kan även förekomma i andra länder, exempelvis USA och Brasilien.
Du kommer att:
• Genomföra interna och externa revisioner hos leverantörer för att säkerställa att tillverkningsprocessen följer rådande regelverk.
• Identifiera och dokumentera avvikelser samt följa upp åtgärder
• Arbeta med kravbilder och regelverk inom ISO 9001 och specifika standarder
• Bidra till ständiga förbättringar och ett säkert, kvalitetssäkrat produktionsflödePubliceringsdatum2026-06-12Profil
Skallkrav
• Minst 1–2 års relevant arbetslivserfarenhet av kvalitetsarbete mot industrin och/eller teknisk revision.
• Intresse för kvalitet, standarder och processer
• God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
• Förmåga och vilja att regelbundet resa internationellt
• Körkort B
Meriterande
• CANEA revisorutbildning (ISO 9001/14001/45001)
• Erfarenhet från processindustri, ytbehandling eller materialteknik
Om Framtiden AB:
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Vår konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.Anställningsvillkor
Start: Omgående eller enligt ÖK
Ort: Linköping
Omfattning: Heltid
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan.
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52756_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
580 02 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Jesper Eriksson jesper.e@framtiden.com Jobbnummer
9961678