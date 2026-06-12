Senior inköpare till Green Cargo i Stockholm
TNG Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-12
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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eller i hela Sverige
Vill du driva strategiskt inköp inom fordon och underhåll hos Green Cargo i Stockholm?
Vill du arbeta med stora och komplexa inköpsaffärer som bidrar till svensk basindustri och hållbara godstransporter? Som senior inköpare inom fordon och underhåll hos Green Cargo i Stockholm driver du upphandlingar, avtal och förhandlingar kopplade till lok, vagnar, underhåll, komponenter, reservdelar och investeringar. Du får en affärsnära roll med stort ansvar, nära samverkan med tekniska specialister och möjlighet att påverka långsiktiga beslut för Green Cargos fordonsflotta. Här blir du del av en verksamhet med tydligt samhällsuppdrag, stora inköpsvolymer, erfarna kollegor och en fordonsstrategi mot 2030.Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Hos Green Cargo får du en senior roll med stort förtroende, tydligt mandat och möjlighet att påverka både affärer och arbetssätt. Du blir en central inköpspartner till fordonsorganisationen och arbetar nära underhåll, fordonsförvaltning, teknik, verksamhetsutveckling och juridik i komplexa upphandlingar och avtalsfrågor.
Du blir del av en värderingsstyrd organisation där fokus, utöver goda affärer, är på hållbarhet, ansvarstagande och samarbete. Green Cargo erbjuder en inkluderande och öppen arbetskultur där kunskapsutbyte, transparens och gemensam utveckling värdesätts. Du erbjuds goda arbetsvillkor och en arbetsmiljö med tydliga mål, personlig frihet och förtroende att driva ditt uppdrag framåt.
Rollen passar dig som vill kombinera affärsmässighet, teknisk förståelse och långsiktigt utvecklingsarbete i en verksamhet där rätt leverantörer, rätt avtal och rätt investeringar är avgörande för Green Cargos framtida fordonsflotta.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för kvalificerade inköpsprocesser där upphandling, avtal, förhandling och kravställning behöver hålla ihop både affär, teknik och verksamhetens behov.
Du kommer bland annat att:
Leda upphandlingar, förhandlingar och avtal inom fordon, underhåll, komponenter, reservdelar och investeringar
Ansvara för underhållsavtal för lok och vagnar, inklusive förebyggande och avhjälpande underhåll
Arbeta med strategiska leverantörer och följa upp avtal, leveransförmåga, kvalitet och kommersiella villkor
Bidra i investeringsprojekt och fordonsstrategin mot 2035, kopplat till framtida lok, vagnar och verkstadssatsningar
Ta fram kravspecifikationer med tekniska specialister och driva kategoristrategier utifrån affärsbehov, marknad, risk och leverantörsstruktur
Genomföra marknads- och spendanalyser samt bidra i inköpsforum, processutveckling och förändrade arbetssätt
Samarbeta och utbyta erfarenheter med Green Cargos övriga strategiska inköpare
Värt att veta
Tjänsten är placerad på Green Cargos kontor i Hagastaden, Stockholm, i nya centrala lokaler nära kollektivtrafik. Rollen är på heltid med möjlighet till visst hybridarbete. Resor förekommer, särskilt till verkstaden i Eskilstuna och andra relevanta platser kopplade till verksamhet och leverantörer.
Du blir del av ett mindre inköpsteam med seniora inköpsresurser och rapporterar till inköpschef. Ledarskapet präglas av tydliga mål, stort förtroende och stöd vid behov. Det finns goda möjligheter att utvecklas och ta större ansvar när verksamheten och inköpsfunktionen utvecklas. I processen använder vi tester och slutkandidater genomgår bakgrundskontroll. Green Cargo är en drog och alkoholfri arbetsplats där slumpmässiga kontroller förekommer. Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av strategiskt inköp, category management eller liknande arbete i teknisk, industriell eller fordonsnära miljö. Du är van att leda upphandlingar, förhandla avtal och hantera leverantörer där kommersiella, tekniska och verksamhetskritiska perspektiv vägs samman för att göra goda affärer.
Du har erfarenhet av komplexa inköpsprocesser och trivs där beslut tar tid, avtalsförhandlingar pågår längre och flera intressenter involveras. Det är meriterande med inköp kopplat till investeringar, underhåll, maskiner, fordon, komponenter, reservdelar eller tekniska tjänster. Erfarenhet från tung industri, fordon, verkstad, papper, transport eller liknande miljö är relevant.
Du har god teknisk förståelse och kan sätta dig in i frågor om maskiner, fordon, underhåll, komponenter, verkstad och investeringar. Du behöver inte kunna järnvägsbranschen från start, men behöver förstå tekniska samband, ställa rätt frågor och vara trygg i dialog med specialister inom fordon, underhåll och teknik.
Som person är du erfaren, uthållig och trygg. Du har tålamod för långa processer och driver arbetet framåt med struktur, affärsmässighet och gott omdöme. Du är självgående, analytisk och relationsskapande samt bygger förtroende internt och externt.
Du motiveras av samhällsviktig verksamhet där järnvägstransporter bidrar till svensk industri och hållbar omställning. Du ser värdet i långsiktigt leverantörsarbete, genomarbetade avtal och investeringar över tid. God svenska och engelska krävs.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Cecilia Lennér 0736790621 Jobbnummer
9961676