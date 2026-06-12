Truckförare till växande lager i Umeå
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Umeå Visa alla lagerjobb i Umeå
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren skjutstativtruckförare som trivs i en välorganiserad lagermiljö med högt tempo och tydliga arbetsrutiner. Här blir du en del av ett engagerat team där logistikflöden, säkerhet och samarbete står i fokus.Om tjänsten
Du kommer att arbeta i en etablerad lagerverksamhet i Umeå som präglas av struktur, effektiva processer och höga säkerhetskrav. Rollen innebär fysiskt arbete och kräver vana av truckkörning i höglager, där noggrannhet och kontroll är avgörande.
Det här är en tjänst för dig som gillar ordning och reda, tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till att verksamheten flyter på smidigt.Dina arbetsuppgifter
• Köra skjutstativtruck (B3) i höglager
• Plocka, placera och registrera varor enligt gällande rutiner
• Ta emot, kontrollera och lossa inkommande gods
• Förbereda och organisera utgående leveranser
• Följa säkerhetsföreskrifter och bidra till en strukturerad lagermiljö
Omfattning och villkor
• Placeringsort: Umeå
• Arbetstid: Heltid, 07:00–16:00
• Anställningsform: Tillsvidare
• Start: JuliProfil
Vi söker dig som
Du är en person som arbetar självständigt men samtidigt uppskattar lagarbete. Med din erfarenhet av truckkörning i höglager bidrar du till en säker och effektiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
• Truckkort med behörighet B3
• Minst 1 års erfarenhet av skjutstativtruck
• Erfarenhet av arbete i höglager
• Bakgrund inom plock och pack
• God fysisk förmåga
• God svenska i tal och skrift
• Förmåga att arbeta enligt instruktioner och rutiner
Meriterande
• B-körkort och tillgång till bil
• Erfarenhet från större logistik- eller produktionsflöden
• Flexibilitet kring arbetstider och eventuella skift
Vi erbjuder
• Direktanställning hos kundföretaget med goda möjligheter till långsiktighet
• Möjlighet till boende för den som flyttar till orten
• En viktig roll i en stabil och växande logistikverksamhet
• Chans att utvecklas inom modern lagerhantering
• En trygg arbetsgivare med fokus på säkerhet, struktur och utvecklingSå ansöker du
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9961681