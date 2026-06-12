Cafébiträde till Skolservice
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Vill du kombinera service, caféverksamhet och mötet med ungdomar i en roll som gör skillnad i skolans vardag? Trivs du även i en roll där service, ansvar och relationsskapande går hand i hand? Då kan detta vara rollen för dig! Nu söker vi ett cafébiträde till Skolservice med placering på Elof Lindälvs gymnasium.
Hos oss får du en viktig roll i skolans gemensamma miljöer samtidigt som du ansvarar för caféverksamheten och bidrar till trivsel, trygghet och vuxennärvaro för elever och personal. Varmt välkommen att bli en av oss!
Rollen som cafébiträde hos oss
Som cafébiträde inom Skolservice ansvarar du för den dagliga driften av skolans café och bidrar till att skapa en välkomnande och trivsam mötesplats för elever och personal. Du ansvarar för caféets sortiment, beställningar, livsmedelshantering och dagliga rutiner samtidigt som du bidrar till skolans arbete med trygghet och vuxennärvaro i gemensamma miljöer.
I rollen ingår även att handleda elever som genomför praktik eller arbetsplatsförlagt lärande i caféverksamheten och bidra till en positiv lärmiljö. Du arbetar nära skolans trygghetsteam, elevhälsa och övrig personal samt samarbetar med kollegor inom Skolservice.
I rollen arbetar du bland annat med:
planering, beredning och försäljning av caféets sortiment
inköp, beställningar och lagerhantering
kassahantering och ansvar för den dagliga driften av caféet
livsmedelshantering, egenkontroll och arbete enligt gällande lagstiftning och rutiner
ansvar för ordning, hygien och städning inom caféverksamheten
handledning av elever som genomför praktik eller arbetsplatsförlagt lärande
utveckling av caféets utbud och arbetssätt
bidra till trivsel, trygghet och vuxennärvaro i skolans gemensamma miljöer
Arbetet innehåller både praktiskt ansvar för caféverksamheten och ett viktigt relationsskapande uppdrag i skolans vardag.Publiceringsdatum2026-06-12Profil
Du är serviceinriktad, ansvarstagande och har lätt för att skapa goda relationer. Du arbetar strukturerat och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete för att få caféverksamheten att fungera väl i vardagen. Samtidigt trivs du med att samarbeta med kollegor och andra verksamheter och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat.
I rollen möter du dagligen både ungdomar och vuxna, vilket ställer krav på ett professionellt och positivt bemötande. Du känner dig trygg i kontakten med ungdomar och bidrar genom din närvaro till en välkomnande, trygg och trivsam miljö i skolans gemensamma ytor. Du är lösningsorienterad, tar egna initiativ och har god förståelse för hygien, kvalitet och livsmedelssäkerhet. Genom ditt engagemang och din servicekänsla bidrar du till en positiv upplevelse för både elever och personal. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
gymnasieutbildning
erfarenhet av arbete inom café, restaurang, storkök eller annan livsmedelsverksamhet
erfarenhet av livsmedelshantering samt kunskap om livsmedelshygien, egenkontroll och livsmedelssäkerhet enligt gällande lagstiftning
erfarenhet av att arbeta med hygien-, städ- och egenkontrollrutiner inom livsmedelsverksamhet
erfarenhet av att arbeta självständigt och ta ansvar för den dagliga driften av en verksamhet
god datorvana
Det är meriterade om du har:
utbildning inom restaurang och livsmedel eller annan relevant utbildning
utbildning inom livsmedelshygien eller HACCP
erfarenhet av beställningar, inköp och lagerhantering
erfarenhet beredning och försäljning av livsmedel
erfarenhet av handledning av elever, ungdomar eller praktikanter
relevant erfarenhet av arbeta inom skola eller offentlig verksamhet
Läs gärna mer om oss
Skolservice stödjer gymnasieskolans verksamhet genom administration, service och verksamhetsnära stöd. Tjänsten är placerad på Elof Lindälvs gymnasium och tillhör organisatoriskt Skolservice.
Vi är ett team på cirka 10 medarbetare med bred kompetens inom skoladministration, verksamhetsstöd och servicefunktioner. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för elever, personal och skolledning. Hos oss hjälps vi åt, delar kunskap och utvecklar gemensamma arbetssätt tillsammans. Vi arbetar nära verksamheten och samarbetar mellan skolorna för att skapa kvalitet, struktur och god service.
Vi arbetar aktivt för att:
skapa en trygg och trivsam skolmiljö
• erbjuda god service till elever och personal
• utveckla hållbara arbetssätt inom våra verksamheter
• bidra till skolans gemensamma mål och utveckling
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Belastningsregister behöver uppvisas i samband med anställning.
Hos oss får du möjlighet att:
arbeta i en roll som gör skillnad för elevernas vardag
kombinera service, ansvar och relationsskapande arbete
utvecklas tillsammans med engagerade kollegor
bidra till en trygg och trivsam skolmiljö
Vi värdesätter olika erfarenheter och perspektiv och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 26–27.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 22 juni. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Elof, Lindälvs gata 3 (visa karta
)
434 32 KUNGSBACKA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
enhetschef
Johanna Friberg johanna.friberg@kungsbacka.se 0300-833304 Jobbnummer
9961677