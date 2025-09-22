Verksamhetsutvecklare
2025-09-22
Nu söker vi dig som är verksamhetsutvecklare med ledarerfarenhet från vård och omsorg och som vill spela en viktig roll i utvecklingen mot Framtidens vård och omsorg 2035
Vår vård- och omsorgsförvaltning står inför en spännande och utmanande tid. Vi måste, vill och kan anpassa vår verksamhet för att möta framtidens behov. Den demografiska utvecklingen gör att fler äldre bor kvar hemma, vilket ger oss både stora utmaningar och möjligheter. Vi vill fördröja behovet av vård och omsorg. Det gör vi genom att öka fokus på självständighet och trygghet genom hälsofrämjande insatser, förstärkt rehabilitering och ökad användning av hjälpmedel och välfärdsteknik. Vård- och omsorgsnämndens målbild Framtidens vård och omsorg 2035 skapar förutsättningar för ett effektivt och målinriktat utvecklingsarbete i förvaltningen och tillsammans med samarbetspartners.
Området stödjer cirka 1 600 äldre som bor i ordinärt boende. I verksamheten arbetar cirka 1 000 medarbetare. De kommande åren innebär ett intensivt förändrings- och utvecklingsarbete där du kommer att spela en viktig roll i att göra förändringsresan meningsfull för både invånare och medarbetare. Målsättningen är att utveckla arbetssätt som möjliggör för fler äldre att bo kvar hemma i ordinärt boende så länge det går och där leva ett tryggt och självständigt liv med bibehållen livskvalitet.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare för äldreomsorg i ordinärt boende rapporterar du direkt till verksamhetschefen för äldreomsorg i ordinärt boende och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Uppdraget som verksamhetsutvecklare är varierande där du ibland arbetar med frågor utifrån ett strategiskt perspektiv och ibland med att stödja verksamheterna operativt som till exempel i implementering av ett arbetssätt, verktyg eller system för verksamheten. I detta förväntas du samverka och knyta nätverk både internt inom Eskilstuna kommun och externt. Externa samarbetspartners kan exempelvis vara andra kommuner som precis som vi utvecklar arbetssätt för att möta den demografiska utvecklingen, men även civilsamhällesaktörer och akademin. Din roll kommer till stor del att handla om att ta fram underlag för strategiskt beslutsfattande som bygger på bästa tillgängliga kunskap om äldre ur flera perspektiv.
I rollen ingår även att vidareutveckla arbetssätt kopplade till digitalisering på ett sätt som skapar engagemang och förståelse för digital transformation och dess nytta för både organisation och invånare. Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna står precis i startgroparna för att börja tillhandahålla hemtjänstinsatser digitalt, vilket är ett stort utvecklingsarbete som du som verksamhetsutvecklare kommer att vara en naturlig del av. I rollen finns även möjlighet att utforska komplexa samhällsutmaningar tillsammans med kollegor och samarbetspartners inom ramen för det så kallade Samhällskontraktet. Det är ett partnerskap mellan Mälardalens universitet, Eskilstuna kommun och Västerås stad där vi inom fokusområdet Välmående och självständiga äldre utforskar och definierar samhällsmål som uttrycker en önskad riktning och specifika utmaningar kopplad till framtidens omsorg om äldre.
Arbetet som verksamhetsutvecklare kommer löpande utformas utifrån verksamhetens aktuella behov. Första året kommer en stor del av arbetet handla om att hitta nya sätt att arbeta utifrån den nya socialtjänstlagens möjligheter att erbjuda kommunens invånare hemtjänstinsatser utan föregående behovsprövning. Målsättningen med det arbetet är att möjliggöra en mer lättillgänglig, förebyggande och personcentrerad hemtjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning. Vi vill också att du har erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling och av utvecklingsprojekt med bred påverkan inom olika verksamhetsområden. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är ett krav för att lyckas i uppdraget.
Du har även arbetat i ledande befattning, gärna inom offentlig förvaltning och är van vid att använda moderna IT-verktyg i ditt dagliga arbete.
Du är strategisk och analytisk med helhetssyn, samtidigt som du är kommunikativ och relationsskapande och bygger förtroende i dina kontakter. I en tid av stora förändringar är det viktigt att du både stimuleras av och har erfarenhet av att leda och coacha i förändringsprocesser, med målet att vi fortsätter vara en ledande aktör inom verksamhetsområdet. Med trygghet och personlig mognad hanterar du utmaningar och anpassar dig till förändrade förutsättningar och komplexa uppgifter.
Välkommen med din ansökan till en roll där du bidrar till att forma framtidens vård och omsorg i en organisation som ligger i framkant.
