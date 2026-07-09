Verksamhetssupport
Bilia AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-09
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Är du en strukturerad och serviceinriktad administratör som trivs med att skapa ordning och ge stöd till verksamheten? Då kan du vara den vi söker som Verksamhetssupport på deltid 50% till City Däck i Malmö.
Varför välja Bilia
På Bilia är vi stolta över att erbjuda en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Vi är en inkluderande organisation där dina kompetenser värdesätts och där du får stöd att växa genom utbildningar och utvecklingsmöjligheter.
Vi bryr oss om våra medarbetares välmående och erbjuder förmåner och personalrabatter för att säkerställa att du mår bra både på och utanför jobbet.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Som Verksamhetssupport har du en viktig administrativ roll där du bidrar till att den dagliga verksamheten fungerar smidigt och effektivt. Du arbetar nära chefer och medarbetar
Vad vi önskar av dig
Vi söker dig som har erfarenhet av adminstration och är strukturerad och noggrann i ditt arbetsätt. Arbetstuppgifter består av
Hantera löpande administration och dokumentation.
Samordna och följa upp administrativa processer.
Stödja chefer och medarbetare i administrativa frågor.
Registrera och uppdatera information i verksamhetens system.
Ansvara för arkivering och dokumenthantering.Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning på deltid 50%. Placering är på City Däck i Malmö.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40280". Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
212 28 MALMÖ Arbetsplats
Bilia Kontakt
Regionchef
Zuher Kiswani zuher.kiswani@citydack.se +46104972285 Jobbnummer
9998188