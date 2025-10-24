Verksamhetsstrateg Power BI
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförv. DIT. Systemförv. och utv. / Datajobb / Trelleborg Visa alla datajobb i Trelleborg
2025-10-24
, Vellinge
, Svedala
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförv. DIT. Systemförv. och utv. i Trelleborg
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Tekniska serviceförvaltningen är Trelleborg kommuns möjliggörande förvaltning. Vi är en trygg, säker och värdeskapande resurs som arbetar proaktivt, effektivt och hållbart tillsammans med de som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. Förvaltningens fem avdelningar har inom olika områden det övergripande ansvaret för att planera, förvalta och utveckla det offentliga rummet. Detta gör vi till exempel genom att sköta om kommunens allmänna platser, avfallshantering- och avloppshantering, vattenförsörjning och infrastruktur. Vi levererar också interna tjänster såsom drift och underhåll av kommunens anläggningar, lokalvård, systemförvaltning och IT-stöd.
Arbetsplatsen
Digitaliserings och IT-avdelningen (DIT) inom tekniska serviceförvaltningen består av enheterna systemförvaltning och utveckling, IT-drift, servicedesk samt enheten för digital omställning och projekt.
Vi är en avdelning med cirka 35 engagerade medarbetare som varje dag arbetar med vårt mål att vara en trygg och värdeskapande resurs för alla som bor, verkar och vistas i Trelleborgs kommun. På enheten systemförvaltning- och utveckling är vi 3 systemförvaltare och 3 systemutvecklare. Enheten ansvarar för förvaltning av kommunens centrala system, där bland annat diariesystem, ekonomisystem och personalsystem ingår. Hos oss ingår också tjänsterna; e-tjänster, automatiseringsprocesser och Business Intelligence. Vi ingår i och samverkar i olika utvecklingsprojekt inom kommunen och arbetar såväl operativt som strategiskt tillsammans med kollegor i kommunens förvaltningar.
Vi söker nu dig som vill arbeta hos oss som verksamhetsstrateg tillsammans med systemförvaltning- och utvecklingsteamet. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill vara med och bidra till en fortsatt välfungerande IT-organisation för Trelleborgs kommun.
Vi ser med stor nyfikenhet fram emot att få ta del av din ansökan.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsstrateg arbetar du med systemutveckling inom beslutsstödsystemet Power BI. Du designar, modellerar, programmerar, samt visualiserar data från många olika strukturerade- och ostrukturerade datakällor för att uppnå den information verksamheterna behöver och efterfrågar. Du driver hela processen från att fånga behov och formulera krav till datamodellering, visualisering och kvalitetssäkrade, färdigställda rapporter.Kvalifikationer
För tjänsten som verksamhetsstrateg ska du ha högskoleutbildning som är relevant för tjänsten, gärna inom IT med inriktning systemutveckling, programmering, (arkitektur) eller liknande. Du har minst ett års yrkeserfarenhet från arbete med ETL/ELT processer och behärskar SQL väl. Som verksamhetsstrateg ska du ha yrkeserfarenhet av att arbeta nära beställare och kravställare. Vi söker specifikt dig som behärskar och har dokumenterad yrkeserfarenhet av Power BI och dess skriptspråk DAX. Utifrån tjänstens innehåll krävs det att du har mycket goda kunskaper i svenska språket såväl i tal som i skrift samt även goda kunskaper i engelska.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av systemintegration med SSIS, datamodellering i SSAS Tabular och utveckling i till exempel C# eller Python.
Vi värdesätter särskilt din förmåga att översätta mellan verksamhetens språk och teknikens möjligheter. För rollen som verksamhetsstrateg behöver du motiveras av att ta ett eget ansvar för arbetsuppgifterna inom ditt arbetsområde där du planerar, organiserar och strukturerar samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är din förmåga att se helheter utan att förlora dig i detaljer, viktigt för denna tjänst. Som verksamhetsstrateg är det också viktigt att du bidrar genom din nyfikenhet där du tar initiativ och bidrar till att uppnå goda resultat. Med ditt lösningsfokuserade förhållningssätt omsätter du verksamhetens logik och gemensamma uppdrag till konkreta leveranser. Din goda kommunikationsförmåga leder till att du skapar och förvaltar goda och tillitsfulla relationer, vilka visar sig i ditt samarbete med beställare och kravställare såväl internt som externt. Du motiveras av att vara kunskapsresurs för andra samtidigt har du intresse av att ta emot andras kunskap och idéer. Genom ditt intresse håller du dig uppdaterad inom ditt specialistområde.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs kommun
(org.nr 212000-1199) Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Tekniska serviceförv. DIT. Systemförv. och utv. Kontakt
Filip Fryklund 0734422964 Jobbnummer
9573536