Verksamhetsstödjare Hemtjänst
Nora kommun, Socialförvaltning / Assistentjobb / Nora Visa alla assistentjobb i Nora
Vill du vara med och skapa trygghet och kvalitet för medborgare som behöver vårat stöd för att klara sin vardag?
Verksamhetsstödjaren är ett administrativt och verksamhetsnära stöd som bidrar till att hemtjänstens arbete fungerar effektivt, rättssäkert och med god kvalitet. Rollen är central för att samordna, planera och följa upp verksamheten i nära samarbete med chef och medarbetare.
Hos oss i hemtjänsten i Nora kommun blir du en del av en härlig gemenskap samtidigt som du utvecklas som person och får värdefull erfarenhet.
I Nora får du fördelarna med att arbeta i en mindre kommun - nära relationer, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka. Tillsammans skapar vi trygghet och livskvalitet för våra invånare, alltid med människan i centrum.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att arbeta med planering, bemanning och mottagande av nya uppdrag från biståndshandläggare. Du kommer även vara samordnande och kommunicera mellan olika yrkesgrupper för att säkerställa att brukarna får den hjälp de har behov av.
Du kommer ha ett nära samarbete med enhetschef och omvårdnadspersonal för att möta brukarnas behov på bästa sätt.
Du blir en viktig del i uppföljning av utvecklings- och kvalitetsarbete på enheten.
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad i arbetet, är flexibel och har förmåga att hantera snabba förändringar.
Empati och hög serviceförmåga är egenskaper som värderas högt.
Arbetstiden är förlagt till dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
En avklarad gymnasieutbildning.
God digital kompetens av office paket och erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetssystem.
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och lösningsorienterat.
Grundläggande ekonomikunskap för beställningar, fakturahantering och kostnadsuppföljning
Förmåga att använda digitala verktyg för kommunikation, statistik och uppföljning.
Tidigare erfarenhet av schemaläggning och bemanning ses som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Nora kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef
Pia Bohlin pia.bohlin@nora.se 0587-81044 Jobbnummer
