Verksamhetsspecialist / Användarstöd (Expert)
Vi söker en erfaren verksamhetsspecialist med fokus på användarstöd till ett långsiktigt uppdrag inom samhällsviktig verksamhet. Rollen innebär att arbeta nära både verksamhet och IT-förvaltning för att säkerställa att systemstöd används effektivt och skapar maximalt värde för användarna.
Du kommer att ha en central roll i att utveckla användarnas kompetens, förbättra processer och säkerställa att systemutveckling sker utifrån verkliga behov.
Om uppdraget
I rollen arbetar du verksamhetsnära och fungerar som en brygga mellan användare, produktägare och IT. Du stöttar användare i det dagliga arbetet samtidigt som du driver förbättringsinitiativ kopplade till systemstöd, processer och arbetssätt.
Uppdraget kräver en god förståelse för komplexa verksamheter samt förmåga att översätta verksamhetsbehov till konkreta utvecklingsinitiativ.

Dina arbetsuppgifter
Fungera som användarstöd och ha löpande dialog med användare
Driva förbättringar i systemstöd utifrån användarperspektiv
Genomföra processkartläggningar och behovsanalyser
Omsätta verksamhetsbehov till tydliga krav och utvecklingsunderlag
Delta i prioritering av backlogg tillsammans med förvaltningsteam
Bidra till utveckling av nya funktioner och strukturer i systemstöd
Ta fram digitala manualer, e-learning och utbildningsmaterial
Planera och genomföra utbildningar för användareKvalifikationer
Akademisk examen inom systemvetenskap, kommunikation eller motsvarande erfarenhet
Minst 10 års erfarenhet av verksamhetsnära utveckling av systemstöd
Erfarenhet från arbete inom infrastruktur eller anläggningsförvaltning
Minst 5 års erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar inom systemstöd
Mycket god förmåga att kommunicera och samarbeta med olika intressenter
Meriterande
Erfarenhet av affärssystem inom anläggning/underhåll (t.ex. SAP, IFS)
Erfarenhet av IT-förvaltning inom offentlig sektor
Erfarenhet av utbildning och förändringsledning kopplat till affärssystem
Övrig information
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm, med möjlighet till upp till 50% distansarbete
Resor kan förekomma
Säkerhetsprövning krävs
Detta uppdrag passar dig som är pedagogisk, strukturerad och har en stark förmåga att förstå både verksamhetens behov och tekniska möjligheter.
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
