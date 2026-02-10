Verksamhetssamordnare och kurator
2026-02-10
Vi söker en flerspråkig socionom som vill kombinera kuratorsarbete med samordning och utveckling i en ideell organisation som arbetar mot våld i nära relationer. Hos oss får du arbeta nära både stödsökande, kollegor och volontärer i en verksamhet där relationer, kvalitet och värdegrund står i centrum.
Till tjänsten som Verksamhetssamordnare och kurator söker vi nu en driven medarbetare som vill bidra med sin kunskap och erfarenhet för att stärka vårt arbete mot våld i nära relationer, och som vill vara med och utveckla vårt arbete för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och transpersoner. Bli en del av jourrörelsens arbete för ett jämställt och jämlikt samhälle fritt från våld tillsammans med oss!
Om Fempowerment
Stöd- och kvinnojouren Fempowerment är en ideell organisation som arbetar med att erbjuda stöd, hjälp och juridisk rådgivning på olika språk till våldsutsatta kvinnor, tjejer och transpersoner med särskild tonvikt på de med utomnordisk härkomst. Stödet ges på olika språk av anställda och stödvolontärer via stödtelefon, jourmejl, stödchatt, samtalsgrupper och i vår samtalsmottagning. Vi arbetar även förebyggande och kunskapshöjande genom bland annat föreläsningar och workshops.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Vi söker en flerspråkig socionom som vill arbeta med att samordna Fempowerments verksamhet, utveckla vårt förebyggande arbete samt stötta och stärka våldsutsatta genom psykosociala stödsamtal.
I rollen som verksamhetssamordnare och kurator bidrar du till att samordna och kvalitetssäkra Fempowerments dagliga verksamhet, samtidigt som du arbetar operativt med psykosocialt stöd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och ickebinära. Rollen är kombinerad och varierad, och utformas delvis utifrån din kompetens och erfarenhet.
Du arbetar tillsammans med teamet med verksamhets- och metodutveckling samt med att utveckla och samordna vårt förebyggande arbete, exempelvis genom utbildningar och föreläsningar. I rollen ingår även att handleda och samordna verksamhetens PR-volontärer i nära samarbete med kollegor.
Eftersom Fempowerment är en mindre ideell förening söker vi dig som trivs i en självständig och flexibel roll, där du får ta initiativ och bidra till helheten samtidigt som du har stöd i kollegor, styrelse och etablerade strukturer. Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla Fempowerments arbete med våldsutsatta kvinnor, tjejer och transpersoner på ett långsiktigt och värderingsstyrt sätt.
En del av arbetstiden är förlagd till kvällstid och helger, exempelvis vid intern utbildning av nya volontärer, vissa externa föreläsningar och samtalsgrupper.
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Globen, Stockholm, med möjlighet till visst distansarbete.
Som verksamhetssamordnare och kurator har du en kombinerad roll där du:
arbetar operativt i verksamheten som kurator
samordnar det dagliga arbetet och stödjer teametDina arbetsuppgifter
Samordna den dagliga verksamheten och bidra till fungerande interna processer
Säkerställa kvalitet i verksamheten tillsammans med teamet
Bidra till utveckling av rutiner, material och arbetssätt
Ge stöd i form av bearbetande och motiverande stödsamtal till kvinnor, tjejer och ickebinära, och i viss utsträckning juridisk rådgivning.
Bemanna verksamhetens stödtelefon, stödchatt och leda samtalsgrupper för våldsutsatta tillsammans med övriga medarbetare
Bidra till verksamhets- och metodutveckling utifrån Fempowerments mål, värdegrund och målgrupper
Samordna och utveckla verksamhetens förebyggande arbete
Utbilda, föreläsa och informera om våld i nära relationer, våldets mekanismer och bemötande av våldsutsatta
Bidra till verksamhetens kommunikation i samarbete med volontärer och kollegor
Samverkan med styrelse, samarbetspartners och externa aktörerKvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i mötet med människor och som trivs i en roll där relationer, struktur och samarbete är centralt. Du är engagerad, ansvarstagande och har förmåga att både arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du är van att arbeta målstyrt och har ett starkt engagemang för att utveckla och förbättra verksamheten. Vi värdesätter personlig lämplighet och relevant erfarenhet högt.
Socionomexamen, eller annan eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, psykologi eller beteendevetenskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av psykosocialt arbete, stödjande samtal eller liknande.
Erfarenhet av arbete på kvinnojour eller annan verksamhet inom socialt arbete.
Kunskaper om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt goda kunskaper om genus, normer och intersektionalitet.
Erfarenhet av nätverksbyggande och att hålla presentationer.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal ock skrift på svenska och engelska, samt behärskar ett tredje utomnordiskt språk.
Meriterande
Erfarenhet av verksamhetssamordning, verksamhetsutveckling eller annan roll där du bidragit till att utveckla arbetssätt, rutiner eller verksamhetens struktur
Erfarenhet av arbete inom kvinnojour eller ideell verksamhet
Erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor, tjejer, ickebinära eller hbtq-personer
Hbtq-kompetens.
Erfarenhet av att föreläsa, utbilda eller processleda grupper
Erfarenhet av samordning och handledning av volontärer
Tjänstens omfattning
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid (100 %) med start i april 2026 och pågår till och med februari 2027, med möjlighet till förlängning och tillsvidareanställning beroende på beviljade bidrag.
Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation tillsammans med engagerade och kunniga kollegor, i en roll med meningsfulla och varierade arbetsuppgifter. Vi värnar om hållbara arbetsvillkor och erbjuder en arbetstid om 37,5 timmar per vecka.
Anställningen omfattas av kollektivavtalet Tjänstepersoner inom civilsamhället och inkluderar bland annat friskvårdsbidrag. Vi erbjuder även introduktion, kollegialt stöd och möjlighet till kompetensutveckling.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till rekrytering@fempowerment.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: rekrytering@fempowerment.se Arbetsgivarens referens
