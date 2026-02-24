Verksamhetsnära ekonom
2026-02-24
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du arbeta med verksamhetsnära ekonomi? På avdelningen Försvarsteknik får du en central roll som ekonom nära kärnverksamheten, där ekonomi möter forskning till stöd för Sveriges totalförsvar. Du arbetar brett och omväxlande med allt från löpande redovisning och projektuppföljning till analyser och kvalificerat stöd till chefer och projektledare.
Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
I rollen som ekonom på avdelningen för Försvarsteknik, kommer du att få ett omväxlande arbete där du arbetar med ekonomi närmast kärnverksamheten. Du kommer stödja avdelningen i olika arbetsuppgifter så som exempelvis:
Underhålla och registrera t.ex. projekt-, offert och beställningsregister i ekonomisystemet.
Kvalitetssäkring vid fakturering av projekt.
Löpande bokföring, uppföljning och bokslut.
Ekonomiska analyser och olika utredningsuppdrag.
Stödja avdelningens chefer och projektledare i projektens olika faser.
Du kommer att vara en av tre ekonomer som ingår i avdelningens kansli tillsammans med administratörer och handläggare. Arbetet sker i nära samarbete med avdelningens controller och kommer vara ett viktigt stöd vid budget samt ekonomisk uppföljning/prognos av avdelningen och våra projekt. Du kommer även samarbeta med andra ekonomer på FOI och ingå i en avdelningsöverskridande ekonomigrupp på myndigheten som tillsammans utvecklar FOl:s rutiner och processer inom redovisningsområdet.
Om enheten
Du kommer att ingå i kansliet på avdelningen Försvarsteknik. Läs gärna mer om vad vi gör på avdelningen här: Försvarsteknik .
Kansliets personal är en del av avdelningens dagliga verksamhet genom att stödja chefer och ha täta dialoger med projektledare och övriga medarbetare. Kansliet består idag av en avdelningssekreterare, flera enhetsadministratörer, handläggare och avdelningsekonomer. Avdelningen består totalt av knappt 300 medarbetare som arbetar med grundläggande och tillämpad forskning till stöd för svenska totalförsvaret.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi ser att du har:
en högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande kunskaper som FOI bedömer som likvärdiga,
en aktuell arbetslivserfarenhet inom ekonomi samt minst tre års dokumenterad erfarenhet av redovisning under de senaste fem åren,
goda kunskaper i Excel,
mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi söker dig som är strukturerad och kvalitetsmedveten samt har god förmåga att självständigt prioritera dina arbetsuppgifter och ta ansvar för att de genomförs. Du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra. Vidare är du självgående, vilket innebär att du tar initiativ inom ramen för ditt uppdrag, fattar egna beslut och säkerställer att arbetet utförs med hög kvalitet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Arbetet sker i huvudsak på plats med anledning av verksamhetens art på FOI i Kista.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av ekonomiskt arbete inom statlig myndighet med olika finansieringsformer,
erfarenhet av att arbeta i ekonomisystemet UBW (Agresso),
arbetat med projektekonomi.
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast 2026-03-16!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Tf Sektionschef Anna Dimitrijevic. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Anna Dimitrijevic +46 08-555 030 00 Jobbnummer
9759348