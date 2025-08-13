Verksamhetscontroller (vik) till samhällsviktiga kommunikationstjänster
2025-08-13
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Som verksamhetscontroller hos oss får du en central roll i att driva och utveckla styrning och uppföljning av arbetet inom verksamheten för samhällsviktiga kommunikationstjänster.
Du blir en viktig del i ett samhällsviktigt uppdrag och deltar i det spännande arbetet med att säkerställa att våra processer stödjer en verksamhet som måste fungera - även när samhället utsätts för påfrestningar.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som verksamhetscontroller vid verksamheten för Rakel och ledningssystem ansvarar du för och håller samman verksamhetens planerings- och uppföljningsarbete. Du arbetar aktivt tillsammans med verksamhetens chef, enhetschefer och tjänsteägare i verksamhetens struktur för styrning och verksamhetsuppföljning. I ditt arbete har du kontinuerlig kontakt med avdelningens och myndighetens verksamhetscontrollers i arbetet med att sammanställa planerings- och uppföljningsdokument för rapportering till avdelningen och myndigheten. Du arbetar i ett nära samarbete med medarbetare, ekonomicontroller och avdelningens stab.
I dina arbetsuppgifter ingår också att:
- samordna verksamhetens riskanalys- och hanteringsarbete
- delta i arbetet med att tillsammans förvalta och utveckla rutiner, arbetssätt och metoder för verksamhetsutveckling utifrån myndighetsgemensamma processer och strukturer.
- delta i såväl verksamhetens som avdelningens och myndighetens utvecklingsarbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, såsom erfarenhet av planering och uppföljning inom statlig verksamhet. Vidare har du kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet och totalförsvaret samt erfarenhet från arbete inom relevant myndighet. Du har arbetat med IT-baserade ekonomi-, verksamhets- och affärssystem och goda kunskaper i Microsoft Excel. Du besitter även en god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet från arbete i statlig avgiftsfinansierad verksamhet.
- erfarenhet av arbete med projekt.
- erfarenhet av uppföljning av EU-projekt och program.
- erfarenhet av arbete i systemet Unit4 ERP och Stratsys.
- kunskaper om samhällsviktiga kommunikationstjänster.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
För att lyckas i rollen krävs ett affärsmässigt förhållningssätt med fokus på kostnader, intäkter och effektiv resursanvändning. Det är viktigt att du kan ta initiativ, driva arbetet framåt och levererar resultat. Du har förmåga att se helheter och förstår hur olika delar hänger samman, liksom att agera utifrån hela verksamhetens bästa.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning. Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer både nationellt och internationellt.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På verksamhetens enhet för Inriktning och uppföljning är vi idag 16 medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov samt möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Kristina Bram. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis(SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
