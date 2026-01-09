Verksamhetscontroller till Enhet controlling uppföljning
Region Skåne, Koncernkontoret / Controllerjobb / Malmö
2026-01-09
Region Skåne är Skånes största arbetsgivare. Tillsammans arbetar vi för Skånes invånare och för att skapa en livskvalitet i världsklass.
Koncernstab inköp och ekonomistyrning består av Region Skånes funktion för inköp och funktionen för ekonomistyrning vilken även inkluderar beslutsstöd. Vårt uppdrag är att ur Region Skånes perspektiv ansvara för upphandling av varor och tjänster samt att driva och utveckla en effektiv styrning med fokus på ekonomi och kvalitet.
Nu söker enheten för controlling/uppföljning, som är en del av funktion ekonomistyrning, en driven kollega som tar ansvar för den övergripande samordningen av intern kontroll. Hos oss får du möjlighet att jobba med strategiska frågeställningar och bidra till utveckling i organisationen.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Söker du en utvecklande och varierande roll där du får arbeta med olika frågor, stort egenansvar i samarbete med många skickliga kollegor?
Vi kan erbjuda en stimulerande, trevlig arbetsplats med högt i tak där du tillsammans med erfarna kollegor får utvecklas i din yrkesroll. Vi ser också att du med dina kunskaper kan berika oss med nya perspektiv!
Vi söker nu en verksamhetscontroller tillika central samordnare för Region Skånes övergripande arbete med intern kontroll. Som central samordnare ansvarar du för att utveckla Region Skånes övergripande process för intern kontroll genom att bland annat ta fram enkla och pedagogiska mallar, skapa tydliga instruktioner, analysera, följa upp samt utveckla arbetsmetodik och kvalitén på vår riskhantering. Du är en del av Region Skånes funktion mot oegentligheter samt leder ett regionövergripande samordningsnätverk för intern kontroll.
I rollen som verksamhetscontroller kommer du även arbeta med övergripande ekonomiska uppföljnings och budgetfrågor. Du kommer att föredra ärenden för politiker, utbilda och informera och du kommer också att arbeta med andra på staben förekommande arbetsuppgifter inom våra olika ekonomiska processer.
För tjänsten gäller att säkerställa att vi, Region Skåne, tillsammans arbetar effektivt utifrån beslutad inriktning och i takt mot gemensamma mål. De frågeställningar du arbetar med kan, utifrån koncernens behov, komma att förändras över tid.
Placeringsort för tjänsten är antingen Kristianstad eller Malmö och du har även möjlighet till distansarbete på deltid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi eller annan relevant inriktning, samt flerårig erfarenhet inom området. Du har erfarenhet av att arbeta inom offentligt/politiskt styrd verksamhet. Därtill har du självständigt och framgångsrikt lett och drivit olika utvecklingsprojekt. Du har goda kunskaper i Officepaketet och är en van användare av Excel. Goda språkkunskaper i svenska är en förutsättning för tjänsten.
Som person är du ansvarstagande med integritet och personlig mognad. Du är tydlig, pedagogisk och mån om att ge bra service. Du är en god kommunikatör, såväl i skrift som i personliga möten och skapar lätt goda och hållbara relationer. Ditt arbetssätt är proaktivt och du är en analytisk, drivande och förbättringstänkande person. Du kan prioritera, är flexibel och vill ta ansvar för att koncernstab inköp och ekonomistyrning kan möta verksamhetsmässiga förändringar. Du arbetar tillsammans med processledare/processteam och chefer men du behöver även vara bekväm med att arbeta självständigt, ta egna initiativ och fatta egna beslut inom dina ansvarsområden. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser
