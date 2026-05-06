Verksamhetscontroller för Omsorgskontoret
Omsorgskontoret har ansvar för insatser till äldre samt personer med funktionsvariation. Vi arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden. Som verksamhetscontroller kommer du att tillhöra ekonomienheten som ingår i omsorgskontorets stab. Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Som verksamhetscontroller inom omsorgskontorets stab har du ett samordnande och drivande helhetsansvar för strukturering, planering och uppföljning av ekonomi. Du samordnar controllerarbetet och säkerställer enhetliga och kvalitetssäkrade underlag.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Förse politik och ledning med ekonomisk information för styrning och uppföljning.
Analysera verksamheterna samt genomföra ekonomiska utredningar
Leda och utveckla budget- och uppföljningsprocess.
Omvärldsbevakning.
Arbetsområdet är brett och du behöver vara intresserad av att arbeta med både komplexa och enkla frågor, såväl självständigt som i dialog med andra.
Vem är du?Kvalifikationer
Du har examen med ekonomisk inriktning från universitet eller högskola.
Du har flerårig erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning samt budget- och uppföljningsprocess.
Du har mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du har mycket goda kunskaper i Excel och Word.
Meriterande:
Erfarenhet av ekonomiarbete inom politiskt styrd verksamhet, gärna inom funktionsnedsättningsområden.
Erfarenhet av att leda och medverka i projekt och arbetsgrupper.Dina personliga egenskaper
Du har en god analytisk förmåga, kan se samband och konsekvenser och på så sätt skapa en helhetssyn
Du har ett strategiskt förhållningssätt och en vilja att utveckla rutiner och processer
Du har en stor egen drivkraft men också en vilja att arbeta tillsammans med andra för att nå våra mål
Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Utöver detta är du kommunikativ och verbalt skicklig på att beskriva vårt arbete på ett pedagogiskt sätt med god förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande uppdrag i en dynamisk organisation. Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Kontakt
Ekonomichef
Malin Frisell malin.frisell@sodertalje.se 08523 042 03 Jobbnummer
9896013