Verksamhetschefer till allmäntandvården
Vill du leda allmäntandvården genom en spännande utvecklingsresa där struktur, samverkan och närvarande ledarskap står i fokus? I Region Kronoberg utvecklar vi nu vår organisation för att skapa bättre förutsättningar för långsiktig verksamhetsutveckling och en hållbar arbetsmiljö. Som verksamhetschef får du en central roll i att omsätta strategier till konkret nytta för patienter, medarbetare och verksamhet.
Folktandvården är en del av hälso- och sjukvården och består av allmäntandvård och specialisttandvård som tillsammans verkar för en jämlik och tillgänglig tandvård med hög kvalitet. Allmäntandvården bedrivs vid kliniker på flera orter i länet och har ett brett samhällsuppdrag med fokus på tillgänglighet, kvalitet och kontinuitet för invånarna.
Folktandvården i Region Kronoberg befinner sig i en pågående omställning där lednings och organisationsstrukturen utvecklas för att skapa tydligare ansvar, stärkt ledarskap och bättre möjligheter till samverkan mellan kliniker. Allmäntandvården är indelad i flera områden som leds av varsin verksamhetschef med ansvar för ett antal kliniker och avdelningschefer. Vill du vara med och forma framtidens allmäntandvård tillsammans med oss?
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som arbetar för kronobergarnas bästa varje dag. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, utvecklas och känna delaktighet i verksamhetens riktning.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi inom ditt område inom allmäntandvården. Du är en viktig länk mellan verksamhetsområdeschef och avdelningschefer och leder verksamheten genom dina chefer och i förekommande fall odontologiskt ledningsansvariga tandläkare.
Du ansvarar för att initiera, utforma och följa upp strategier som för allmäntandvården och hela Folktandvården närmare de långsiktiga målen. I uppdraget ingår att förmedla övergripande strategiska direktiv och intentioner samt att säkerställa att dessa förstås och omsätts i praktiken genom nära samarbete.
Du styr mot resultat och kvalitet, följer upp verksamheten och driver ett systematiskt förbättringsarbete med patientens bästa i fokus. Samverkan över organisationsgränser är en naturlig del av uppdraget och du verkar för ett helhetsperspektiv där samarbete och gemensamt ansvar prioriteras.
Som verksamhetschef ingår du i Folktandvårdens övergripande ledningsgrupp och bidrar aktivt till regionens samlade utveckling. Du initierar, leder och deltar i övergripande projekt och utvecklingsinsatser på uppdrag av verksamhetsområdeschefen som du rapporterar till.
I ditt ledarskap förväntas du
* vara en tydlig förebild och främja Region Kronobergs värdegrund
* utöva ett kommunikativt ledarskap med tydlig och genomtänkt kommunikation
* vara tillgänglig och coachande gentemot chefer och medarbetare
* visa tillit och skapa förutsättningar för ansvarstagande
* ge tydlig återkoppling och skapa struktur för att nå uppsatta mål
Vi erbjuder dig:
* Ett spännande och samhällsviktigt uppdrag med stort utvecklingsutrymme
* Ledarskapsutveckling genom interna och externa chefsutbildningar
* Ett omfattande introduktionsprogram
* En arbetsplats där engagemang, delaktighet och professionalitet värdesätts
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett strategiskt ledarskap och vill utveckla allmäntandvården i en komplex och samhällsviktig verksamhet.
Vi söker dig som har:
* odontologisk utbildning eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig
* dokumenterad erfarenhet av chefs och ledaruppdrag med ansvar för verksamhet personal och ekonomi
* god förmåga att arbeta strategiskt och strukturerat
* erfarenhet av förändrings och utvecklingsarbete
* mycket god svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av att leda genom andra chefer
* erfarenhet från politiskt styrd organisation
* erfarenhet av att leda geografiskt spridd verksamhet
* erfarenhet av samverkan över professions och organisationsgränserDina personliga egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende och engagemang. Du har förmåga att se helheten samtidigt som du kan prioritera och fatta beslut även i komplexa sammanhang. Du arbetar relationsskapande, är lyhörd och har en coachande ledarstil. Du drivs av utveckling, kvalitet och samarbete och har ett genuint intresse för att skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas i sina uppdrag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen:
Vi använder arbetspsykologiska test i den här rekryteringen. Tester används för att skapa en rättvis och transparent urvalsprocess, där alla kandidater får samma chans att visa sina förmågor. Genom att fokusera på både personliga egenskaper och meriter kan en bra matchning i testresultaten leda till en intervju, även om alla krav inte uppfylls.
Intervjuer planeras hållas i april 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
