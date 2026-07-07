Verksamhetschefer inom allmäntandvården
Region Örebro län / Sjukvårdschefsjobb / Örebro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örebro
2026-07-07
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Vill du vara med och utveckla framtidens allmäntandvård?
Folktandvården i Region Örebro län utvecklas. För att stärka ledarskapet och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medarbetare, chefer och patienter inrättar vi nu två nya verksamhetschefstjänster inom allmäntandvården. Det är en strategisk satsning där vi stärker vår ledningsstruktur för att skapa ett närmare och mer hållbart ledarskap och för att bättre nå våra uppsatta mål. Samtidigt står vi, liksom många andra tandvårdsorganisationer, inför viktiga utvecklingsområden. Vi behöver stärka vår ekonomi, förbättra tillgängligheten och säkerställa ett effektivt resursutnyttjande, samtidigt som vi utvecklar våra arbetsplatser där fler medarbetare väljer att stanna, utvecklas och bidra över tid.
Som verksamhetschef får du möjlighet att vara med och göra verklig skillnad - både för dagens verksamhet och för Folktandvårdens framtida utvecklingen.
Placeringsort är flexibel och kan diskuteras utifrån verksamhetens och kandidatens förutsättningar.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef leder du tio enhetschefer som tillsammans ansvarar för Folktandvårdens 21 allmäntandvårdskliniker. Totalt är det cirka 380 medarbetare som arbetar inom Allmäntandvården. Uppdraget kommer fördelas mellan dig och din verksamhetschefskollega och det krävs ett nära samarbete. Det finns möjligheter att arbeta kliniskt del av tid.
Ditt viktigaste uppdrag är att skapa goda förutsättningar för cheferna och medarbetare att lyckas i sina uppdrag och att tillsammans utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Genom ett tydligt, tillitsbaserat och närvarande ledarskap stärker du chefskapet och bidrar till att verksamheten utvecklas med hög kvalitet, god arbetsmiljö och med ett tydligt patientfokus. Du har ett övergripande verksamhets-, ekonomi- och resultatansvar och leder utvecklingen inom kvalitet, tillgänglighet, kompetensförsörjning, effektivt resursutnyttjande och en långsiktigt hållbar ekonomi. Du omsätter strategiska mål till konkreta resultat och driver utvecklings- och förändringsarbete i nära samverkan med chefer och medarbetare. Som verksamhetschef rapporterar du direkt till Folktandvårdsdirektören och ingår i Folktandvårdens ledningsgrupp. Där bidrar du aktivt till utvecklingen av hela Folktandvården och tar ett gemensamt ansvar för verksamhetens strategiska inriktning och framtid.Kvalifikationer
Du har en svensk legitimation inom odontologisk profession och har flerårig erfarenhet av chef- och ledarskap. Du har erfarenhet av verksamhets-, arbetsmiljö-, ekonomi- och resultatansvar och är trygg i att leda utveckling i en komplex organisation. Du är väl förtrogen med gällande lagstiftning och föreskrifter inom tandvård samt den praktiska tillämpningen i verksamheten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra chefer och att du har genomgått ledarskapsutbildning, förändringsledningsutbildning eller har motsvarande erfarenhet. Du har förmåga att se helheten, prioritera och omsätta mål och strategier till konkreta aktiviteter och resultat. Du har en kommunikativ förmåga med vana att kommunicera tydligt och professionellt i både tal och skrift och du samarbetar bra med andra.
För att lyckas i rollen är du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang genom tillit, dialog och delaktighet. Du bygger relationer, utvecklar andra ledare och skapar förutsättningar för samarbete och lärande. Du har mod att fatta beslut, förmåga att hantera förändring och ett genuint intresse för att utveckla både människor och verksamhet.
Som chef tar du ansvar för att sätta mål, följa upp verksamhetens resultat, analysera utfall och vidta åtgärder som leder till kontinuerlig utveckling och goda resultat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga ledaregenskaper.Så ansöker du
Urval sker kontinuerligt. Intervjuer sker efter sista ansökningsdagen.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Övrig information
Vi erbjuder
Det här är en unik möjlighet att vara med och forma två nya chefsuppdrag som tillsammans blir en viktig del i Folktandvårdens fortsatta utveckling.
Du blir en del av Folktandvårdens ledningsgrupp och får tillsammans med engagerade kollegor ett strategiskt ansvar för att utveckla allmäntandvården i Region Örebro län. Du får möjlighet att påverka hur vi leder verksamheten, att tillsammans med våra chefer utveckla och skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare att lyckas i sitt viktiga arbete.
Vi tror att en framgångsrik tandvård skapas nära patienten - av kompetenta och engagerade medarbetare som får rätt förutsättningar, stöd och möjlighet att utvecklas.
Tillsammans bygger vi en hållbar Folktandvård där människor trivs, utvecklas och väljer att stanna, och där patienter möter tandvård med hög kvalitet och god tillgänglighet.
Välkommen med din ansökan och bli en del av utvecklingen av framtidens Folktandvård i Region Örebro län.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:038". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Folktandvården Örebro Kontakt
Vision
Annika Strandberg annika.strandberg2@regionorebrolan.se 0720-832 080 Jobbnummer
9995308