Verksamhetschef | Vatten och Återvinning | Mölndals stad

Vill du leda utvecklingen av en samhällsviktig funktion som gör skillnad - idag och för kommande generationer? Nu söker vi en verksamhetschef som vill ta helhetsansvar för stadens vatten- och avfallshantering och driva utvecklingen för ett mer hållbart Mölndal. Läs mer och ansök nedan.
Om arbetsplatsen
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi varje dag gör skillnad i människors vardag. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och arbeta i.
Stadsserviceförvaltningen ansvarar för att leverera, samordna och utveckla servicen för invånare och förvaltningar i Mölndals stad. Med över 550 engagerade medarbetare är vi organiserade i fyra verksamhetsområden: måltid och lokalvård, vatten och återvinning, stadsunderhåll samt stab och kund.
Verksamhetsområdet Vatten och Återvinning arbetar för en hållbar framtid genom att säkerställa rent vatten, främja återbruk och minska avfallet. Vi skapar förutsättningar för cirkulära flöden i samhället, där resurser återanvänds så långt det är möjligt.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för Mölndals stads arbete med VA-tjänster, återvinning, återbruk och avfallsminimering. Med stöd av sex enhetschefer leder du drygt 100 medarbetare i en verksamhet som omfattar bland annat VA-distribution och VA-produktion, driften av återvinningscentralerna, fastighetsnära insamling samt hämtning av avfall hos verksamheter. Verksamheten är samhällskritisk, vilket innebär att du har ett ansvar för robusthet, kontinuitet och beredskap i leveransen av vatten- och avfallstjänster.
Du ansvarar för planering, ledning och utveckling av verksamheten, både operativt och strategiskt. I uppdraget ingår att initiera och driva förbättringsarbete i en ny organisation där arbetssätt och processer, bland annat kopplat till investeringar och infrastruktur, är under utveckling. Ett exempel på ett spännande projekt som verksamheten är involverad i är den nya järnvägen till Borås som är under utbyggnad.
Du följer upp mål, budget och resultat samt tar fram beslutsunderlag till tekniska nämnden, exempelvis inför beslut om VA- och avfallstaxa. Du samordnar och utvecklar även samarbeten både internt och externt, till exempel med regionala aktörer och myndigheter.
I det interna arbetet ligger just nu ett särskilt fokus på att stärka arbetsplatskulturen. Här har du en viktig och central roll i att bidra till att skapa delaktighet, engagemang och en positiv arbetsmiljö.
Du rapporterar till förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till helheten och förvaltningens gemensamma utveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil och erfaren ledare med ett starkt engagemang för att utveckla stadens vatten- och avfallshantering mot en mer hållbar framtid. Du har en relevant högskoleutbildning, exempelvis inom teknik, miljö eller samhällsplanering. Erfarenhet från tekniskt komplex och regelstyrd verksamhet, såsom VA, avfall, energi eller annan samhällskritisk infrastruktur, är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet från både offentlig och privat sektor.
Du har gedigen erfarenhet av att leda genom andra chefer med ett coachande och tillitsbaserat förhållningssätt som skapar engagemang, tydlighet och utveckling. Du är van att arbeta både strategiskt och operativt och har dokumenterad erfarenhet av budget- och resultatansvar. Du har god ekonomisk förståelse och förmåga att navigera i en politiskt styrd organisation.
Du har också erfarenhet av att driva kultur- och förändringsarbete och har god kunskap om arbetsmiljöfrågor och arbetar aktivt för en säker och hållbar arbetsmiljö.
Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och har mod att fatta beslut. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs med att skapa samarbete och samsyn. Du bidrar till helheten och verkar för stadens gemensamma bästa över verksamhetsgränserna.
Tjänsten kan innebära arbete med säkerhetsklassad information och kräver säkerhetsprövning och registerkontroll.
Sök tjänsten idag!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals stad med Jefferson Wells. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Svedberg på maria.svedberg@jeffersonwells.se
eller Anna Edemyr på anna.edemyr@jeffersonwells.se
.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Observera att inga ansökningar hanteras under vecka 52-1.
Vill du vara med och driva utvecklingen mot ett cirkulärt och mer hållbart Mölndal?
Då ser vi fram emot din ansökan!
