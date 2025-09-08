Verksamhetschef vård- och omsorgsboende
2025-09-08
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vi utvecklar morgondagens äldreomsorg och fortsätter chefstäta! För att ha rätt förutsättningar för ett närvarande ledarskap rekryterar vi nu flera chefer. Ett aktivt och närvarande ledarskap ser vi som en nyckelfaktor i många frågor och är därför prioriterat. Vi söker nu chefskollegor till Tunåsen, Myrbergska och Glimmervägen vård- och omsorgsboende!
Vill du vara med på vår resa att utveckla morgondagens äldreomsorg? Vi investerar i hög kompetens, systematisk utveckling och innovation! Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om våra boenden här (https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/senior-och-aldreomsorg/boende-for-aldre/vard-och-omsorgsboende/hitta-och-jamfor-vard--och-omsorgsboenden/hitta-och-jamfor-vard--och-omsorgsboenden/)
Placering sker i dialog med dig och baseras på dina önskemål, erfarenheter och personliga styrkor.
Ditt uppdrag
I uppdraget som verksamhetschef driver du verksamheten med fokus på utveckling och förbättring med målet att nå bästa möjliga omsorg för de boende och hög trivsel hos medarbetarna. Som verksamhetschef är du ansvarig för de boende, medarbetare och verksamhetens ekonomi.I uppdraget ingår att:* Leda och organisera det dagliga arbetet på boendet, med fokus på kvalitet och säkerhet.* Utveckla medarbetarna i ditt team.* Ha nära dialog med boende, deras anhöriga och samarbetspartners.* Delta i utvecklingen av hela verksamhetsområdet genom att driva långsiktiga frågor och arbeta för ständig förbättring.* Ansvara för budget, kvalitetsarbete och uppföljning av verksamhetens mål.Du arbetar nära dina chefskollegor och ingår i en ledningsgrupp med nära stöd och uppbackning av både stab och din områdeschef. Uppsala kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation hanterar försörjningen av legitimerad personal i verksamheterna för att utveckla områdets uppdrag och ta tillvara resurser på ett effektivt sätt. Du har ett mycket nära samarbete med verksamhetschefen för hälso- och sjukvård och legitimerade.
I Uppsala kommun finns ett gediget chefsstöd och olika utvecklingsmöjligheter för dig som chef, såsom chefscoaching, utbildningar, workshops och mentorskap.
Som chef i Uppsala kommun har du även stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef hos oss här. (https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/chef-vard-omsorg/#accordion-28881)

Bakgrund
Är du en inspiratör med stor vilja att utveckla omsorgen om våra äldre så är du väldigt intressant för oss. Vi letar helt enkelt efter dig som har engagemang och förståelse för såväl ledarskap som förbättringsarbete och som vill fortsätta att driva utvecklingsarbetet framåt med viljan att bli det boende där både de boende och dina medarbetare trivs allra bäst.Vi söker dig med erfarenhet av arbete som chef med personalansvar, alternativt har du annan erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Är din ledarerfarenhet från äldreomsorgen är det meriterande. Vi ser även gärna att du har vidareutbildning inom ledarskap och organisationsutveckling, och erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och ekonomiskt ansvar.Du har högskoleexamen inom ett område som vi bedömer som relevant för tjänsten, exempelvis socionomprogrammet, personalvetarprogrammet, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan högskoleexamen som har en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift. Vidare förväntar vi oss att du, liksom vi, arbetar digitalt och har god vana av olika program och system.Som ledare skapar du goda förutsättningar för delaktighet för medarbetare, närstående och våra boende i ditt arbete med utveckling av verksamheten. Vi tror att du gillar att hitta nya lösningar och arbetssätt. Det är helt enkelt naturligt för dig att tänka och arbeta i nya banor utan att du för den skull tappar i systematik och noggrannhet. För att lyckas med detta behöver du därför också vara bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt samt brinner för att göra skillnad. Vidare har du förmågan att se frågor i ett större perspektiv och förstår både ekonomiska samband, samspelet med politiken och vilka övriga faktorer som leder till en välmående verksamhet där både boende, medarbetare, och anhöriga trivs.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Områdeschef Paulina Karlsson 018-727 68 27
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta: Hr-specialist Jessica Ededal 018-727 12 92
Facklig företrädare:
SRR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Fysioterapeuterna Ewa Larsson, 018-727 72 01
Sveriges Arbetsterapeuter Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93
Vision Karin Lundborg, 018-727 51 52
Vårdförbundet, 0771-42 04 20
Kommunal, 010-442 82 02
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
