Verksamhetschef vård- och omsorg
2026-01-19
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Vård och omsorg är en del av Omsorgsförvaltningen som också omfattar individ- och familjeomsorgen.
Totalt sysselsätter förvaltningen cirka 300 medarbetare.
De senaste tre åren har vi gjort tuffa men nödvändiga vägval och genomfört ett omfattande och målmedvetet förändringsarbete. Resultatet är en ekonomi i balans och större förståelse för våra olika uppdrag och vårt gemensamma ansvar.
Vi fortsätter arbeta för att kunna möta framtidens utmaningar på ett hållbart och modigt sätt. Nu söker vi dig som med helhetssyn, respekt och vilja att utveckla vill ta dig an rollen som verksamhetschef.
Som ny chef får du gå Försvarshögskolans utbildning Utvecklande ledarskap, UL. Vi erbjuder också förmåner som friskvårdsbidrag, semesterväxling och föräldrapenningtillägg, avtalsförsäkringar och löneväxling.Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för tre hemtjänstenheter, enheten för bistånd och systemförvaltning samt för anhörigstöd. Du leder, utvecklar och samordnar verksamheten med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och medborgarnytta. Fyra erfarna enhetschefer rapporterar direkt till dig, och du har en central roll i vår ledningsgrupp. Tillsammans driver vi det långsiktiga utvecklingsarbetet genom närvaro, tydlighet och respekt för både människors behov och systemens ramar.
Uppdraget är både strategiskt och operativt. Det kräver en trygg, handlingskraftig ledare med god analysförmåga, fötterna på jorden och hjärtat med i det som sker i vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är van att leda andra chefer och har en akademisk bakgrund som vi bedömer ger dig rätt förutsättningar att navigera uppdragets komplexitet. Du har gedigen erfarenhet av både äldreomsorg och myndighetsutövning och du är trygg i att arbeta i en politiskt styrd organisation, med god förståelse för kommunens styr- och beslutsprocesser.
För att trivas med uppdraget behöver du vara driven och tycka mycket om att arbeta. Du har förmåga att leda i förändring och att hålla riktningen även när förutsättningarna skiftar. Med strategiskt perspektiv och god ekonomisk medvetenhet skapar du struktur och tydlighet både för dig själv och dina medarbetare.
I dialog med andra är du rak och ärlig men också ödmjuk och lyhörd, och du är mån om att både människor och verksamhet mår bra och gör nytta. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift, är kunnig i digitala arbetssätt och har erfarenhet av att använda verksamhetssystem som stöd för ledning och styrning.
