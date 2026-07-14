Verksamhetschef/stabschef till barn- och utbildningsförvaltningen
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2026-07-14
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Vi söker en engagerad och initiativrik verksamhetschef/stabschef med ett tydligt utvecklingsfokus. Du kommer att vara en nyckelperson i att driva förändring som skapar förutsättningar för en likvärdig skola med hög kvalité för våra barn, elever och vårdnadshavare.
Om arbetsplatsen
I barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområde ingår verksamheterna förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, KAA (kommunalt aktivitetsansvar) samt kulturskola. Inom verksamheterna arbetar cirka 500 personal som tillsammans ansvarar för ca 2 500 barn och elever.
Ledningsorganisationen består idag av en förvaltningschef, två verksamhetschefer, 16 rektorer samt en förvaltningsstab. Utifrån förändringar i ledningsorganisationen rekryterar vi nu en verksamhetschef/stabschef med placering på skolkontoret och underställd skolchef.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Tjänsten innefattar två delar, verksamhetschef och stabschef. I verksamhetschefsansvaret inryms gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, KAA (kommunalt aktivitetsansvar), ungdomsboende, barn- och elevhälsa samt kulturskola. Här leder du tre rektorer och tre enhetschefer. Som stabschef ansvarar du bland annat över skolkontorets/stabens medarbetare samt koordinering av skolkontorets arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
leda, utveckla och stödja dina medarbetare genom ett tillitsbaserat ledarskap.
arbeta strategiskt med verksamhetens kvalitet, myndighetsutövande och effektivitet.
koordinera, bereda och presentera ärenden till nämnden, vilket bland annat innebär utredning och presentation inför politiker och vid behov till andra grupperingar.
projekt- och förändringsledning, vilket innebär att leda större utvecklings- och förändringsprojekt som är förvaltningsövergripande samt driva tvärfunktionella initiativ och säkerställa att projekt genomförs effektivt.
Du är direkt underställd skolchefen och är en del av förvaltningsledningen, vars uppdrag är att skapa förutsättningar för alla våra verksamheter med fokus på barn och elevers lärande och utveckling, samt möjliggöra flödet i stöd- och styrkedjan där relationen mellan politik och verksamheter är särskilt viktig. I förvaltningsledningen bedrivs ett tätt samarbete mellan förvaltningschef och verksamhetschefer, där stabens övriga funktioner finns som stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har rektorsutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vidare ska du ha erfarenhet av systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med fokus på resultat och måluppfyllelse. Därtill ser vi att du har erfarenhet av att arbeta på ledningsnivå i en politiskt styrd organisation och är förtrogen med hur kommuner fungerar. Du är en trygg och modig ledare som tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap och har god förmåga att leda förändrings- och utvecklingsarbete.
Vidare har du god insikt i skolväsendets styrdokument och kan leda enligt skollag, läroplaner, författningar och kommunala mål och riktlinjer.
Du har hög digital kompetens med vana att skapa processkartor. Du är van att leda olika professioner, bedriva utredningsarbete samt skapa riktlinjer och rutiner.
För att passa i rollen är du en person med analytisk förmåga och helhetssyn som kan entusiasmera och engagera andra. Du har en god kommunikativ förmåga och ser värdet i att samarbeta och bygga goda relationer. Du har även en god struktur på ditt arbete, men kan också anpassa dig utifrån ändrade omständigheter och behov.
Vi erbjuder
Ett utvecklande och ansvarsfullt chefskap där du får möjlighet att driva strategiskt kvalitets- och förändringsarbete.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16.
Under vecka 29 samt från vecka 32 och framåt finns Sara Sjölund Bång tillgänglig för frågor, under vecka 30 – 31 finns Maria Westberg tillgänglig.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer om rekryteringsprocessen samt lönetransparens på vår hemsida: https://www.tidaholm.se/jobbahososs/rekryteringsprocessen.5358.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
522 31 TIDAHOLM Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Verksamhetschef förskola och grundskola
Maria Westberg maria.westberg@tidaholm.se +46502606160 Jobbnummer
10002227