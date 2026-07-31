Verksamhetschef Myndighetsutövning
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-07-31
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Vård- och omsorgsförvaltningen ska bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål att skapa 5000 nya jobb, förbättra levnadsvillkor för fler och utjämna sociala skillnader i levnadsvillkor samt att bli en klimatneutral kommun. Vi vill se ett Sundsvall som håller ihop, utjämnar skillnader i levnadsvillkor och skapar möjligheter för varje individ att utvecklas. Därför bygger vi ett Sundsvall som ska vara levande, tryggt och attraktivt och där ingen Sundsvallsbo ska lämnas efter.
Våra ca 2 800 medarbetare inom förvaltningen arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för de vi är till för.
Så här bidrar du i rollen som verksamhetschef Myndighetsutövning
Som verksamhetschef för Myndighetsutövning ansvarar du för en sammanhållen myndighetsutövning inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde enligt SoL och LSS. Det innebär att säkerställa att politiskt fattade beslut verkställs och omsätts i praktiken med hög kvalitet och rättssäkerhet. Du ansvarar för att individer får en rättssäker behovsbedömning och sina behov tillgodosedda med god kvalitet, där respekt för den enskildes självbestämmande och integritet är bärande.
Ansvaret omfattar verksamhetens ekonomi, kvalitetsutveckling samt att strategier och beslut grundas på gedigen verksamhetskunskap och analys. Du leder och utvecklar verksamheten i linje med nämndens och förvaltningens mål, med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och ekonomi. Till din hjälp har du 3 direktrapporterande enhetschefer som liksom du har ett högt engagemang för att vidareutveckla våra verksamheter.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har genomfört socionom- eller juristutbildning. Det är meriterande om du har utbildning i ledarskap, kvalitetsarbete, ekonomi och arbetsrätt.
För uppdraget krävs att du har erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation samt att du har dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning i ledande roll. Du har erfarenhet av ett ledaruppdrag som inneburit budget- och personalansvar samt att leda andra chefer och samordnare. Vidare har du erfarenhet av kvalitetsledning, ekonomistyrning och arbetsmiljölagstiftning samt kunskap om aktuella lagar och föreskrifter.
Du kan utrycka dig mycket väl i tal och skrift i svenska språket och vi förutsätter att du har god datavana. Det är meriterande om du har god förmåga i tal och skrift i engelska. För den här tillsättningen har vi krav på B-körkort.
Som ledare är ditt driv och engagemang för kvalitets- och utvecklingsfrågor viktig, liksom förmåga att omsätta strategiska mål till konkret verksamhetsutveckling. Du har god förmåga att skapa hållbara och framgångsrika verksamheter där både medarbetare och vård- och omsorgstagare upplever kvalitet och trygghet. En god arbetsmiljö ser du som en självklar grund, där det systematiska arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av det dagliga arbetet. Samverkan är en viktig del av uppdraget, och förmågan att bygga relationer och samarbeta – både internt och externt – är av stor betydelse.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: AKV
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbet...
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-m...
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Jobbnummer
10016635