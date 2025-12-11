Verksamhetschef LSS
Talangbron Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talangbron Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Lysekil
eller i hela Sverige
Vill du leda en helt ny LSS-verksamhet och bygga struktur, kvalitet och trygghet från grunden? Här kliver du in i ett team av erfarna, drivna och riktigt härliga personer som brinner för att skapa en meningsfull vardag för boende inom personkrets 3.
Ditt huvudsakliga arbete
• Leda och coacha personalen i det dagliga arbetet.
• Säkerställa trygghet, struktur och hög kvalitet i verksamheten.
• Arbeta med budget, uppföljning och kontinuerligt förbättringsarbete.
• Ha dialog med anhöriga, myndigheter och andra samarbetspartners.
• Etablera rutiner och bidra till en varm och professionell arbetskultur.
Vi söker dig som
• Har relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom eller likvärdigt.
• Har flerårig chefserfarenhet inom LSS, gärna med personkrets 3.
• Är trygg i lagstiftning och föreskrifter inom området.
• Är kommunikativ, strukturerad och coachande i ditt ledarskap.
Meriterande
• Erfarenhet av att starta eller etablera ny verksamhet.
• God systemvana och intresse för digitala arbetsverktyg.
Omfattning
Heltid (100 %), dagtid. Du arbetar på plats i Agnesberg, Göteborg.
Önskvärd start:
Feb-April 2026. Rollen är en tillsvidareanställning direkt hos vår kund som tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas.
Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig! Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Arbetsplats
Nystartad LSS Verksamhet Jobbnummer
9639768