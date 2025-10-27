Verksamhetschef Kostenheten
Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kostenheten / Administratörsjobb / Vänersborg Visa alla administratörsjobb i Vänersborg
2025-10-27
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kostenheten i Vänersborg
Kostenheten är en del av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom Kostenheten finns välutbildad och engagerad personal som arbetar för att servera god, näringsriktig och varierad mat till kommunens grundskolor, förskolor och kommunens vård- och omsorgsenheter samt gymnasieskolan. Sammanlagt är vi ca 125 medarbetare. En måltid har flera syften; den ska uppfylla våra behov av näring och njutning men även det sociala umgänget kring måltiden är viktigt. Kostenheten arbetar för att maten ska vara av god kvalitet, vara varierad och att gästen får ett trevligt bemötande och kan äta i en trevlig miljö.
Inom kostenheten finns 6 tillagningskök och 14 mottagningskök som tillhör skolor och 17 tillagningskök och 8 mottagningskök som tillhör förskolor. Inom äldreomsorgen finns det 2 tillagningskök.Publiceringsdatum2025-10-27Beskrivning
Drömmer du om att leda en kostverksamhet där kvalitet, hållbarhet och utveckling står i centrum? Då är detta tjänsten för dig!
Kostenheten är en viktig del av Samhällsbyggnadsförvaltningen och spelar en avgörande roll i att leverera näringsrika, goda och hållbara måltider till förskola, skola och äldreomsorg.
Som verksamhetschef är du en nyckelperson i att driva utvecklingen framåt, både strategiskt och operativt. Du ingår i förvaltningsledningen och rapporterar till förvaltningschef. Tjänsten är placerad inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, där vi tillsammans arbetar för en hållbar samhällsutveckling i enlighet med Vänersborgs kommuns vision - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.Dina arbetsuppgifter
- Leda och utveckla kostenheten utifrån kommunens mål och strategier.
- Ansvara för ekonomi, personal och verksamhet inom området, med direkt personalansvar för fem enhetschefer samt två stabsfunktioner som du leder, stödjer och följer upp i deras uppdrag.
- Vara arbetsgivarrepresentant i samverkan med fackliga parter.
- Föredra ärenden i nämnd och vara en tydlig företrädare för verksamheten i interna och externa sammanhang.
- Säkerställa kvalitet och följsamhet till lagstiftning inom livsmedel, upphandling och miljö.
- Arbeta aktivt med beredskapsfrågor kopplat till måltidsproduktion.
- Driva förändringsarbete och utveckling inom offentlig måltidsproduktion.
- Delta i nätverk med andra kommuner och organisationer.
- Samverka med beställare inom förskola, skola och äldreomsorg.
- Använda och följa upp data från kostdatasystem och andra digitala verksamhetsstöd (t.ex. Heroma, Raindance, Adato, Stratsys).
För att lyckas i rollen som verksamhetschef behöver du vara självgående, med förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt på ett strukturerat sätt. Du har god samarbetsförmåga och skapar tillit i relationer, både inom teamet och i samverkan med andra aktörer.
Du har erfarenhet av att leda andra och besitter en trygg ledarskapsförmåga där du stöttar, utmanar och utvecklar dina medarbetare. Med en stark helhetssyn ser du verksamhetens olika delar i sitt sammanhang och fattar beslut som gynnar både kvalitet och långsiktig utveckling. Din strukturerade arbetsstil gör att du har god kontroll över processer, uppföljning och resultat.Kvalifikationer
- Relevant högskoleutbildning inom kost, nutrition, måltidsservice eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Flerårig dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna inom offentlig sektor.
- Erfarenhet av storkök eller restaurangverksamhet.
- God kunskap om kostfrågor, livsmedelslagstiftning, upphandling och miljökrav.
- Förmåga att arbeta strategiskt och driva utveckling.
- God datorvana och erfarenhet av digitala system.
- Körkort B.
Meriterande
Vi ser det som särskilt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation, där förståelse för beslutsprocesser och samverkan med olika aktörer är avgörande. Kännedom om kostdatasystem och digital uppföljning är värdefullt, liksom erfarenhet av beredskapsarbete inom måltidsproduktion. Ett etablerat nätverk inom kostområdet är också en tillgång, då det kan bidra till utveckling, omvärldsbevakning och samarbete över organisationsgränser.Anställningsvillkor
- Tillsvidareanställning med tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse.
- Facklig samverkan sker med berörda parter.
- Tester kommer genomföras med slutkandidater i slutskedet av rekryteringsprocessen.
- Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med säkerhetsskyddslagen innan anställning kan påbörjas.
- Löpande urval tillämpas - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi framtidens måltider!
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/269". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kostenheten Kontakt
Daniel Jerling 0521-721230 Jobbnummer
9576641