Verksamhetschef inom LSS
Ab Solom / Sjukvårdschefsjobb / Sollentuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sollentuna
2026-06-18
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Vi är inte en traditionell kommunal verksamhet och inte heller ett privat bolag. Som kommunalt ägt bolag kombinerar vi tryggheten, långsiktigheten och samhällsnyttan från den offentliga sektorn med korta beslutsvägar, hög tillgänglighet till ledning och stora möjligheter att påverka verksamheten. Nu söker vi en verksamhetschef som vill vara med och utveckla våra grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter inom LSS. Vi söker dig som drivs av att skapa goda förutsättningar för både brukare och medarbetare och som vill kombinera ett nära operativt ledarskap med ett långsiktigt utvecklingsansvar.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Som verksamhetschef ansvarar du för driften av ett antal verksamhteter i Sollentuna kommun. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet. I ditt uppdrag leder du verksamheterna genom enhetsansvariga som arbetar nära den dagliga driften och bidrar till att skapa stabila och välfungerande verksamheter. Du arbetar aktivt för att utveckla verksamheterna utifrån LSS-lagstiftningens intentioner, med fokus på självbestämmande, delaktighet och god livskvalitet för de personer vi stöttar. Tillsammans med medarbetare och kollegor driver du utvecklingsarbete som stärker kvaliteten, skapar engagemang och bidrar till en hållbar verksamhet över tid.
Det finns möjlighet att arbeta inom daglig verksamhet samt grupp- och servicebostäder. I din ansökan får du gärna ange om det är någon speciell verksamhetstyp du vill arbeta inom.
Rollen innebär många kontaktytor där du samverkar med brukare, anhöriga, företrädare, myndigheter och andra samarbetspartners. Du är en närvarande ledare som skapar förtroende, tar ansvar för helheten och har förmåga att omsätta mål och strategier till konkreta resultat i verksamheten. Som verksamhetschef ingår du i affärsområdets ledningsgrupp tillsammans med andra verksamhetschefer inom LSS. Här får du möjlighet att bidra till utvecklingen av hela affärsområdet samtidigt som du har ett nära samarbete med engagerade chefskollegor. Du har även stöd från våra stabsfunktioner inom HR, ekonomi, kvalitet, kommunikation, IT och fastighet.
Hos oss på SOLOM får du något som är ovanligt inom vård och omsorg: tryggheten och långsiktigheten från en kommunal verksamhet i kombination med handlingskraften och flexibiliteten hos ett bolag. Vi ägs av Sollentuna kommun och kan därför fokusera fullt ut på kvalitet för våra brukare. Samtidigt präglas verksamheten av korta beslutsvägar, nära samarbete och stora möjligheter att påverka. Eftersom vi finns enbart i Sollentuna kommun kommer du nära både verksamheten och beslutsfattandet. Här är steget kort från idé till genomförande, och du får goda förutsättningar att göra verklig skillnad för både brukare och medarbetare.
Vi har kollektivavtal och erbjuder möjlighet till löneväxling för både pension och semester. Du har även tillgång till generöst friskvårdsbidrag samt Edenred lunchkort med subventionerad lunch. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Beroende på din bakgrund kan provanställning komma att tillämpas. Arbetet är förlagt till vardagar. Som en del av chefsgruppen ingår du i ett gemensamt schema för arbetsledarjour tillsammans med dina åtta chefskollegor, vilket innebär att verksamheterna har tillgång till chef även kvällar och helger.
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
socionomexamen, beteendevetenskaplig examen eller annan relevant högskole- eller universitetsutbildning där socialrätt ingår
flera års erfarenhet av arbetsledande roll inom LSS
mycket god kunskap om LSS-lagstiftningen
god datorvana och erfarenhet av att arbeta i digitala verktyg såsom Word, PowerPoint, Outlook och verksamhetssystem
mycket goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att inneha ett IVO-tillstånd. Då verkseamheterna ligger på olika avstånd inom kommunen är det en fördel om du har B-körkort och egen bil.
Som person är du en trygg och stabil ledare som har förmåga att se helheten och driva verksamhet framåt även när förutsättningarna förändras. Du är lösningsorienterad och har lätt för att prioritera och fatta beslut, samtidigt som du skapar struktur och riktning i vardagen. Du har en god kommunikativ förmåga och bygger förtroendefulla relationer med boende, medarbetare och externa samarbetspartners. Du är tydlig i ditt ledarskap, får med dig andra i förändring och arbetar målmedvetet med fokus på kvalitet och utveckling. Med god självinsikt leder du med både engagemang och ödmjukhet och bidrar till ett stabilt och närvarande
Om rekryteringsprocessen
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kan du ta kontakt med Helena Söderqvist Lönnblad, affärsområdeschef, 08-128 240 00 Då det är semestertider kommer urvalsarbeta påbörjas under vecka 32/33.
I den här rekryteringsprocessen använder vi rekryteringstester som ett komplement i slutet av rekryteringsprocessen. Vi gör även bakgrundskontroll inför anställning.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-enheten för vägledning kring ansökan. HR nås via växeln på 08-128 240 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Solom
(org.nr 556647-6700), https://solom.se/
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 23 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-chef
SOLOM SOLOM info@solom.se +358812824000 Jobbnummer
9969333