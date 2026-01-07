Verksamhetschef HVB Villa Nora
Verksamhetschef till HVB Villa Nora
Vill du leda med glädje, ansvar och engagemang och göra verklig skillnad för unga flickor?
Vi söker nu en verksamhetschef till HVB Villa Nora, en ledare som vill vara med och skapa en trygg, stabil och utvecklande vardag för flickor i åldern 10-14 år. Här får du möjlighet att kombinera strategiskt ansvar med ett nära och meningsfullt arbete där relationer, kvalitet och omtanke står i centrum.
Hos oss arbetar vi utifrån övertygelsen att alla har rätt till ett bra liv. Som verksamhetschef blir du en nyckelperson i att förverkliga den visionen varje dag.
Om verksamheten
HVB Villa Nora är ett HVB-hem för flickor i åldrarna 10-14 år som befinner sig i utsatta livssituationer. Flickorna kan ha erfarenhet av olämpliga miljöer, utåtagerande beteenden, enstaka brott eller tidig kontakt med droger. Verksamheten är lantligt belägen strax utanför Uppsala med närhet till naturen - en miljö som bidrar till lugn, struktur och återhämtning.
Vi arbetar utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT. Med tydliggörande pedagogik skapar vi struktur och trygghet som hjälper flickorna att förstå sin vardag, ta ansvar och utvecklas i sin egen takt.
Om rollen
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för HVB Villa Nora, både operativt och strategiskt. Du leder, organiserar och utvecklar verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning, uppdrag från beställare samt interna riktlinjer och mål.
Du arbetar nära samordnare, behandlingsansvarig, psykolog och behandlingspedagoger, är närvarande i vardagen och har ett tydligt fokus på kvalitet, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Rollen kräver både ledarskap och engagemang. Du är trygg i att fatta beslut, men också lyhörd och relationsskapande.
I uppdraget ingår bland annat att:
Övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet, ekonomi och personal
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt lagstiftning, avtal och interna riktlinjer
Leda, stötta och utveckla medarbetare
Ansvara för uppföljning, dokumentation och kvalitetsutveckling
Samverkan med uppdragsgivare, myndigheter och andra externa aktörer
Bidra till en trygg, stabil och professionell kultur i verksamheten
Du är också delaktig i den dagliga verksamheten och har ett nära samspel med både personal och ungdomar.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, strukturerad och engagerad ledare med ett genuint intresse för barn och unga. Du är lösningsorienterad, har god organisationsförmåga och trivs i en verksamhet där ingen dag är den andra lik. Du leder med tydlighet och värme, och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer.
För tjänsten krävs:
Socionomutbildning, beteendevetenskaplig examen eller motsvarande utbildning
Erfarenhet av arbete inom HVB eller behandling för barn och unga
God kunskap om KBT eller andra evidensbaserade metoder
Erfarenhet av dokumentation och kvalitetsarbete
Tidigare ledar- eller arbetsledande erfarenhet, gärna med personalansvar
Praktisk information
Tjänstgöringsgrad: 100 %
Arbetstid: Måndag-fredag, förtroendearbetstid
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Ja
B-körkort
God svenska i tal och skrift
God datorvana
Utdrag ur belastnings- och misstankeregister krävs före anställning
Sista dag att ansöka är 14/2Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan för tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta områdeschef André Keshish 072-5452760. Så ansöker du
