Verksamhetschef
Doktorse Nordic AB / Sjukvårdschefsjobb / Sundsvall Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sundsvall
2026-06-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Doktorse Nordic AB i Sundsvall
, Hudiksvall
, Ljusdal
, Söderhamn
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Doktor.se:s vision är vara det självklara valet vid första vårdkontakt. Vår ambition är att bli en av landets största digifysiska vårdgivare med målet att alltid ge rätt vård på rätt plats i rätt tid.
Nu söker vi en Verksamhetschef med klinisk bakgrund till Doktor.se Sundsvalls Vårdcentral som ligger i centrala Sundvall, med närhet till hav och natur. Vi har cirka 6600 listade patienter och mycket hög patientnöjdhet. Sundsvalls Vårdcentral är en av Doktor.se:s tre vårdcentraler i Sundsvallsregionen. Vi är cirka 28 medarbetare, och utgör ett sammansvetsat team som jobbar för och med varandra. Vi lägger också stor vikt vid flexibilitet och medarbetarutveckling.
Som verksamhetschef ingår du i ett nätverk tillsammans med våra andra verksamhetschefer dels inom sundsvallsområdet, men även inom Doktor.se koncernen. Du har även tillgång till våra stödfunktioner såsom ekonomi, HR, chefsläkare, marknadsavdelning och IT-avdelning.
Om rollen
I uppdraget som verksamhetschef kommer du få möjlighet att arbeta med utveckling och struktur på en väletablerad vårdcentral. Uppdraget innebär dels att du leder din verksamhet, men även att du är en ambassadör för Doktor.se och därmed arbetar för att upprätthålla goda relationer med patienter, uppdragsgivare och myndigheter.
Att arbeta på en vårdcentral med digifysiska arbetssätt innebär nya arbetsmetoder där flera av dem är under utveckling och uppbyggnad. Du och ditt ledarskap är därför en viktig förutsättning för verksamhetens utveckling och framgång.
Ditt uppdrag är:
Leda och fördela verksamheten genom dina medarbetare. Du har med detta ett ansvar för medarbetarresan på vårdcentralen och är ansvarig för att driva igenom Doktor.se:s årliga medarbetaraktiviteter samt eventuella förändringar.
Ha resultat- och budgetansvar för din enhet med uppföljning och rapportering, både internt och till regionen.
Ansvara för att det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet i verksamheten följs och därmed att god kvalitet levereras.
Säkerställa att Doktor.se:s vision och verksamhetsmodell för digifysisk vård implementeras och efterlevs på vårdcentralen.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med ett inkluderande och transparent förhållningssätt. Du skapar engagemang och delaktighet i din grupp och har förmåga att leda verksamheten framåt även i förändring.
Du arbetar målinriktat och strukturerat, med god förståelse för de krav som ställs inom primärvården. Samtidigt har du ett entreprenöriellt förhållningssätt och drivs av att utveckla, förbättra och långsiktigt stärka verksamheten. Du ser möjligheter till utveckling och omsätter idéer i konkreta resultat.
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom primärvård, alternativt motsvarande erfarenhet från annan verksamhet inom hälso- och sjukvården
Mycket god kommunikativ förmåga, med förmåga att uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska, samt grundläggande kunskaper i engelska
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Frukost varje morgon och har alltid tillgång till färsk frukt
Mer praktiska detaljer
Önskad start är så snart som möjligt, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Doktor.se Sundsvalls Vårdcentral, Skiftesvägen 1, 854 63 Sundsvall
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag – allt du behöver göra är att bifoga ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537482-2031401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Skiftesvägen 1 (visa karta
)
854 63 SUNDSVALL Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9942778