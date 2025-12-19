Verksamhetschef
Världsarvet Laponia omfattar nationalparkerna och reservaten i Jokkmokk och Gällivare- ett världsarv där natur och kultur möts. Kärnan för världsarvet är den samiska naturen och renskötsel, det historiska arvet och naturen. Laponiaförvaltningen är en ideell förening bestående av samebyarna i Laponia, Jokkmokk och Gällivare kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket. Laponia arbetar nu med att utveckla nya arbetssätt för att säkerställa att kunskapen om områdets unika kulturarv både bevaras och förs vidare. Uppdraget omfattar att skapa ett genomtänkt och välfungerande system av informationsplatser, entréer, leder, stugor, vindskydd och broar. Läs mer på www.laponia.nu
Som verksamhetschef för Laponiaförvaltningen får du leda utvecklingen av ett av världens mest unika kultur-och naturområden. Här kombinerar du strategiskt ledarskap med meningsfullt arbete som gör verklig skillnad för natur, kultur och lokalsamhälle.
Huvudkontoret ligger i Jokkmokk och ansvarar bland annat för skötsel av anläggningar, vilket inkluderar 160 byggnader. De flesta fastigheter är turiststugor, men består även av fågeltorn, vissa rastplatser, besökscentrum naturum Laponia, vindskydd, forskarhyddor i Sarek, ett femtiotal broar, samt 440 km leder, vilket är både sommar-och vinterleder.
Mer om rollen
Rollen innebär att leda en lärande organisation genom att utveckla förvaltningen och bygga broar mellan traditionella samiska kunskaper, perspektiv och intressenter. Det omfattar att förvalta och utveckla världsarvet genom kommunikation och lokalt deltagande- där samebyar, myndigheter och kommuner är viktiga parter. Du driver förändring genom strategisk planering, utvecklingsprojekt samt operativ och strategisk ledning av förvaltningen. Rollen innebär ansvar för ekonomi- inklusive budgetering, rapportering och årlig redovisning enligt förordningen (2011:840) - samt personal-och arbetsmiljöfrågor. Du ansvarar även för avtalshantering, drift och upphandling. Arbetet innebär också att representera Laponia nationellt och internationellt. Ingen myndighetsutövning ingår i arbetet.
Du arbetar på uppdrag av Laponiaförvaltningens styrelse och i nära samverkan med samebyarna i Laponia, Jokkmokks och Gällivare kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Naturvårdsverket. Rollen bygger på samförvaltning, gemensamt ansvarstagande och långsiktiga relationer.Publiceringsdatum2025-12-19Erfarenheter
Krav på erfarenhet av en chefsroll med budget och personalansvar efterfrågas. I och med att arbetet inkluderar att hantera avtal och arbete utifrån förordningar tror vi även att du har erfarenhet inom detta. Vidare tror vi att du har erfarenhet av förändringsarbete och ser positivt på förändring och utveckling, har en strategisk förmåga, samt kunskaper inom samisk kultur och kulturella miljöer. Vi ser gärna också att du har tidigare erfarenhet av arbetsuppgifterna.
Dina personliga egenskaper
Som ledare har du en god kommunikativ förmåga, är stabil, tydlig och har lätt för att skapa och bygga trygga relationer. Du har en god samarbetsförmåga, är analytisk och kan hantera komplexa frågor. Vi tror att du har goda kunskaper inom samhällsutveckling, kulturmiljövård och naturvård, och att du är nyfiken på att fördjupa din förståelse för samisk kultur och natur. Det är meriterande om du behärskar det samiska språket. Vi ser också att du är en person som inspirerar och driver arbetet framåt, och som kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Som verksamhetschef hos Laponiaförvaltningen erbjuds du ett meningsskapande arbete för utveckling och bevaring av världsarvet Laponia. Det är ett arbete som innebär att göra skillnad för natur, människor och kultur genom att inspirera och utmana. Genom rollen erbjuds en möjlighet att påverka och utveckla en verksamhet med samhällsnytta. Laponiaförvaltningen ger dig en arbetsplats med lokal förankring och engagerade kollegor.
Relevant akademisk utbildning inom exempelvis förvaltning, samhällsvetenskap, hållbar utveckling eller ledarskap efterfrågas. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Placeringsort: Jokkmokk
Välkommen till en strategisk möjlighet att påverka utvecklingen av ett världsarv och säkerställa att det förblir levande för kommande generationer.
För mer information om befattningen kontakta Besi- Chefsrekrytering, Auktoriserad Executive Search Konsult Tomas Blomster på 076-636 57 60. Ersättning
