Verksamhetsassistent välkomnas till Plastikkirurgen
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhet Plastikkirurgi består av ca 120 medarbetare och verksamhetsområdet består av tre vårdavdelningar, en mottagning, två administrativa sektioner samt en läkarsektion.
Plastikkirurgen bedriver allmän plastikkirurgi och högspecialiserad vård, omfattande regional och nationell vård med speciell inriktning på mikrokirurgi, bröstkirurgi, avancerad sårvård, kraniofacial kirurgi och läpp-käk-gomspaltskirurgi samt könsdysfori. Vården bedrivs även i nära samarbete med många andra verksamheter på Sahlgrenska och nationellt.
Verksamhetsområdet arbetar med forskning, utveckling, utbildning och innovation för att bidra till att Sahlgrenska Universitetssjukhuset blir Europas ledande 2032.
Vi söker nu en verksamhetsassistent på heltid, tillsvidare, som vill spela en central och viktig funktion inom vår verksamhet. I det här uppdraget kommer du samarbeta med flera olika roller och enheter inom verksamheten och är ett av våra ansikten utåt.
Om jobbet
Rollen som verksamhetsassistent innebär att du koordinerar, planerar och samordnar frågor inom verksamheten tillsammans med verksamhetschef, ledningsstöd, första linjens chefer och övriga administrativa roller. Under din arbetsdag koordinerar du aktuella operativa och taktiska frågor inom verksamheten samt riktlinjer och beslut från områdesnivå och berörda processer. Till det planerar och samordnar du verksamhetens möten för chefs- och ledningsgrupper tillsammans med verksamhetschef och ledningsstöd. Du agerar stöd i att bereda inför och efter möten med framtagandet av underlag och presentationsmaterial, för mötesanteckningar samt ansvarar för att kommunikation och uppföljning av fattade beslut sker. Du stödjer även med att ha ordning och reda gällande verkställighetsbeslut samt uppdragsbeskrivningar och krav kopplat till diarieföring av dessa dokument. Du har övergripande ansvar för att intern och extern kommunikation fungerar. I dina arbetsuppgifter ingår även ansvar för verksamhetens ärendesamordning och att annan dokumenthantering i SharePoint samt arkivering och diarieföring i Public360 sker.
Tillsammans med övriga medarbetare inom den verksamhets övergripande administrationen ansvarar du för uppföljning och uppdatering av verksamhetens styrande och stödjande dokument, intranät samt ansvarar för in- och utgående fakturahantering. Vid behov koordinerar du frågor med andra administrativa roller inom område 5 som t ex medarbetare inom HR, ekonomi och IT.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom administration och/eller vård. Du är antingen medicinsk sekreterare eller har mångårig arbetslivserfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Tidigare erfarenhet inom administration på sjukhus är meriterande.
Som person är du initiativtagande och handlingskraftig, har god kommunikativ förmåga i båda tal och skrift, och kan bygga långsiktiga relationer internt såväl som externt. Du arbetar proaktivt och drivande för att aktuella frågor hanteras mot ställda krav, och är van att arbeta digitalt samt med att driva processer som verkar för effektiv administration inom verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Publiceringsdatum2026-03-16
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1008".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), Område 5, Plastikkirurgi
Verksamhetschef, Peter Apelgren 070-0206555
9798453