Verksamhetsarkitekter till Koncernkontoret i Malmö
2025-10-30
Enheten Strategi och utveckling tillhör Koncernkontoret och finns i Lund, Malmö och Kristianstad. Vi är ett tjugotal medarbetare som arbetar med dokument- och ärendehantering, identitetshantering, informationstillgänglighet och behörighetstilldelning. På vår enhet brinner vi för att göra dokument- och ärendehantering smartare och effektivare för alla inom Region Skåne. Här arbetar vi bland annat med implementeringen av DokIT som är den gemensamma lösningen för dokument- och ärendehantering i Region Skåne. DokIT-gruppen är ett team med olika specialister som utvecklar processer och lösningar inom området dokument- och ärendehantering.
Vår enhet tillhör Område information som innehar ett koncernövergripande samordningsansvar, är verkställande arkivmyndighet under Regionstyrelsen och sysselsätter drygt 140 anställda. Verksamheten omfattar både strategiska och operativa funktioner i Region Skånes centrala informationsförsörjning.
Vi välkomnar två verksamhetsarkitekter, med två olika inriktningar. En med fokus på information mangament och breddinförandet av Region Skånes plattform för dokument- och ärendehantering, DokIT. Den andra rollen innebär ansvar för Skånes digitala infrastruktur (SDI) och utveckling av verksamhetsarkitekturen inom området.
Inom DokIT arbetar du i ett team om cirka tio personer vars största fokus är att införa plattformen DokIT inom ramen för ett program, vilket blir ditt huvudsakliga arbetsområde. Vi eftersträvar ett agilt arbetssätt, engagemang, öppenhet och användarfokus och samarbetar nära vår IT-organisation och våra leverantörer. Du tar ledarskap i alla de frågor som rör arkitektur från verksamhetens perspektiv och att ta fram lösningar utifrån verksamhetsbehov. Det gör du genom att ansvara för att utveckla, beskriva, och förvalta organisationens verksamhetsarkitektur. Du axlar även rollen som verksamhetsansvarig för dokument- och ärendehantering.
I rollen riktad mot SDI arbetar du bland annat med att definiera och beskriva förmågor som SDI levererar och förankra användningen av dessa i Region Skånes strategier, styrmodeller och andra måldokument. Du arbetar för att identifiera och följa upp nyttorealisering och mognadsnivåer inom datadriven verksamhetsutveckling. Där till utformar och förvaltar du modeller för informationsstyrning, metadata, roller, ansvar och livscykelhantering av data och digitala tjänster. Du bidrar till framtagandet av arkitekturbeskrivningar, arbetsområden och vägkartor för SDI. Att delta i beslutande arkitekturforum och samordna med alla nivåer av styrning blir även en viktig del.
Oavsett om ditt fokusområde blir SDI eller DokIT så arbetar du med att utforma regelverk och styrande dokumentation för hur funktioner ska konfigureras och användas i respektive system. Du analyserar, utformar och säkerställer att processer, informationsflöde och systemstöd hänger ihop och stödjer organisationens mål och strategier utifrån rådande informations- och styrmodeller. Du analyserar och presenterar beslutsunderlag för olika lösningar.
Du verkar som en brygga mellan verksamhet och IT och leder arbetet med att säkerställa att digitala lösningar möter kraven från verksamheterna. I samverkan leder du även arbetsmöten och bygger samarbeten med såväl våra egna verksamheter som andra intressenter i form av IT, juridik, informationssäkerhet för att ta fram dokumentation och beslutsunderlag.
Huvudsaklig placering är Malmö eller Lund.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsterna har du eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, management, verksamhetsutveckling eller annat område som arbetsgivaren bedömer motsvarande. Goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift är ett krav. Du har flerårig arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant område, exempelvis inom arkitektur, verksamhetsanalys, processmodellering och kravhantering. Därtill har du god kunskap om arkitekturmetoder och ramverk samt har tidigare erfarenhet av arbete med verksamhetsbehov och förändringsarbete. Vi ser även att du har erfarenhet av agila arbetsmetoder och att arbeta med externa leverantörer av IT-produkter och tjänster.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av och/eller kunskap inom:
• Arbete med dokument- och ärendehantering, gärna med OpenText produkter.
• TOGAF eller motsvarande ramverk.
• Ledarskap inom relevant område.
• Azure DevOps eller motsvarande verktyg.
• Arbete i offentlig organisation och medverkan i upphandlingar.
• SAFe-metodik.
• Kunskap om relevanta ramverk och standarder, så som ITIL, informationssäkerhet och GDPR.
• Relevanta certifieringar inom området.
Som person söker vi dig som trivs i samverkan med andra och är en fena på att skapa och bevara relationer, både inom och utanför den egna organisationen. Vidare är du en skicklig kommunikatör och kan pedagogiskt framföra och anpassa ditt budskap efter olika nivåer och mottagare så att du får med dig dina åhörare. För dig är det naturligt att arbeta självständigt genom att ta ansvar i ditt arbete samt att prioritera och strukturera dina arbetsuppgifter efter verksamhetens behov. Du är lösningsorienterad och ser nya möjligheter till förbättringar i ditt dagliga arbete. Du är flexibel och är inte främmande inför att också leda projekt, verksamhetsutveckling, test och kravanalys. Vi stöttar varandra i arbetet när behoven uppstår och förväntar oss att även du är en teamspelare som både kan ta och ge konstruktiv feedback. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Innan anställning blir aktuell kommer praktiskt arbetsprov att genomföras.
Varmt välkommen med din ansökan!
