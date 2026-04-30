Verksamhets-koordinator, Näringslivsakademin
2026-04-30
Näringslivsakademin är en växande yrkeshögskola med fokus på kvalitet, hållbarhet och relevans. Vi utvecklar utbildningar som gör verklig skillnad. Nu söker vi en verksamhetskoordinator som vill vara med och skapa struktur, avlasta teamet och bidra till att verksamheten fortsätter växa på ett hållbart sätt. Det här är en roll för dig som trivs i en central och koordinerande funktion och som motiveras av att stötta andra i deras arbete. Du blir en viktig del av ett litet och engagerat team.
Om rollenSom verksamhetskoordinator har du en bred och supporterande funktion i organisationen. Ditt främsta uppdrag är att stötta teamet där behovet är som störst och bidra till att vardagen fungerar smidigt för både kollegor och studerande. Du hanterar löpande kontakt med studerande och kursledare, stöttar utbildningsledare i deras arbete och är behjälplig i allt från administrativa uppgifter till koordinering och uppföljning. Rollen innebär att du är ett tryggt stöd i verksamheten, agil i ditt arbetssätt och stöttar upp där det behövs, så att arbetet rör sig framåt på ett strukturerat sätt. Utöver det operativa arbetet kommer du också att driva vissa egna utvecklingsinitiativ, exempelvis kopplat till struktur, arbetssätt eller digitala verktyg. Rollen är ny, vilket innebär att du tillsammans med verksamheten kommer att vara med och forma innehållet över tid.
Din erfarenhetVi söker dig som har ett par års erfarenhet av en koordinerande, administrativ eller supporterande roll där du har arbetat nära flera olika funktioner. Du är van vid att ge service internt och externt, hantera många kontaktytor och skapa struktur i en vardag där förutsättningarna kan förändras. Vi ser gärna att du har viss erfarenhet från projektledning eller på annat sätt självständigt drivit egna arbetsområden. Erfarenhet från YH eller utbildningsverksamhet är det starkt meriterande. Rollen kräver god systemvana, ett intresse för AI och digitalisering samt en stark förmåga att arbeta i Excel och andra digitala verktyg.
Om digDu är en person som trivs i en supporterande roll och som får energi av att hjälpa andra lyckas i sitt arbete. Du är strukturerad, ansvarstagande och har en förmåga att på eget initiativ fånga upp behov i verksamheten. Du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya områden, skapa struktur och driva arbetet framåt på ett effektivt sätt. Samtidigt är du flexibel och prestigelös, med en naturlig vilja att bidra där det behövs. Du har en positiv inställning och ett lösningsorienterat synsätt där du fokuserar på möjligheter och vägar framåt snarare än hinder. Du uppskattar att arbeta nära andra, bygger goda relationer och har ett genuint servicefokus i allt du gör. Vi tror att du trivs i en mindre organisation som är i tillväxt där det finns goda möjligheter att påverka din egen rolls utveckling.
Vad vi erbjuder digHos Näringslivsakademin får du en viktig roll i en organisation i stark tillväxt, där du får möjlighet att påverka både din egen roll och hur verksamheten utvecklas framåt. Du blir en del av ett litet team med hög energi och stark sammanhållning, där samarbete och engagemang är centralt. Här får du en varierad vardag, möjlighet att ta ansvar och chansen att växa tillsammans med verksamheten. Rollen erbjuder både stabilitet i det dagliga arbetet och utveckling genom att du successivt kan ta större ansvar och driva egna initiativ.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar Näringslivsakademin med Jerrie. Varmt välkommen med din ansökan via Jerrie. Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Dire på 0703-00 10 16 eller via mail till frida.dire@jerrie.se
Vi arbetar med löpande urval så sök rollen snarast.
Välkommen med din ansökan!
Vi på Jerrie arbetar utefter en rättvis och mänsklig urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: [https://jerrie.se/rekryteringsprocess]
Observera att vi inte tar emot några ansökningar via mail pga GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb.
Näringslivsakademin
Senior Rekryteringskonsult
Frida Dire frida.dire@jerrie.se 0703001016
