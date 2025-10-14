Verisure söker erfarna säljare!
Verisure Sverige AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2025-10-14
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verisure Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa kliv i din karriär som säljare?
Vi söker en erfaren säljare med minst 2-3 års relevant erfarenhet. Är du en driven, målmedveten och kanske till och med tävlingsinriktad person med vana av försäljning över telefon? Då är det dig vi söker!
Vi erbjuder:
* Professionell utveckling: Vi strävar efter att skapa en professionell och utvecklande arbetsmiljö där du kan växa som säljare. Vi erbjuder kontinuerliga seminarier, utbildningar och workshops för att stödja din professionella utveckling.
* Karriärmöjligheter: Verisure är ett stort bolag med många utvecklingsmöjligheter. Vi tror på att främja intern karriärutveckling och erbjuder tydliga vägar för avancemang inom företaget.
* Flexibla arbetstider: För att underlätta balansen mellan arbete och fritid erbjuder vi bekväma och flexibla arbetstider.
* Teamaktiviteter: För att främja teamandan och skapa en positiv arbetsmiljö arrangerar vi regelbundet sociala evenemang, aktiviteter, förmåner, tävlingar och annat kul.
* Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön bestående av en större garantilön som ger dig trygghet, samtidigt som din prestation belönas med en generös provision. Mållön 50,000 kr +.
* Förmåner: Vi erbjuder friskvårdsbidrag, pensionsplaner, försäkringar och andra anställdaförmåner.
Om rollen
Som säljande säkerhetsrådgivare kommer du att vara den viktigaste länken mellan våra kunder och våra säkerhetsexperter. Du kommer att ha en avgörande roll i att förstå kundernas behov och önskemål samt att erbjuda dem skräddarsydda säkerhetslösningar. Din huvudsakliga uppgift blir att genom professionell och personlig rådgivning sälja våra produkter och tjänster till både befintliga och potentiella kunder.
Dina ansvarsområden inkluderar:
* Kundrådgivning: Ge professionell och personlig rådgivning för att sälja våra säkerhetslösningar.
* Kommunikation: Förmedla kundens säkerhetskrav och önskemål till våra lokala säkerhetsexperter.
* Samarbete: Arbeta nära med vårt fantastiska team för att utveckla och implementera skräddarsydda säkerhetslösningar.
* Kundservice: Säkerställa att våra kunder är 100% nöjda genom att leverera enastående service och support. Publiceringsdatum2025-10-14Profil
* Erfarenhet: Minst 2-3 års relevant erfarenhet av försäljning, gärna inom säkerhetsbranschen.
* Kommunikationsfärdigheter: Utmärkta färdigheter i både tal och skrift, med förmåga att skapa förtroende och relationer.
* Driv och motivation: En målmedveten och tävlingsinriktad inställning med en stark vilja att nå uppsatta mål.
* Kundorienterad: Ett starkt kundfokus med en genuin vilja att hjälpa människor och förbättra deras livskvalitet.
* Lagspelare: En teamspelare som trivs med att samarbeta och bidra till teamets framgång. Om företaget
Vi är ett företag som brinner för att skapa trygga miljöer och hjälpa människor att känna sig säkra i vardagen. Genom att erbjuda våra tjänster spelar du en aktiv roll i att förbättra människors livskvalitet och skapa en positiv inverkan på samhället som helhet. Vi engagerar oss också i samhällsprojekt och hållbarhetsinitiativ, vilket gör oss till en arbetsgivare som tar ansvar. Vi värdesätter en arbetsmiljö där alla trivs och har roligt, och vi tror att glädje på jobbet är nyckeln till framgång. Så ansöker du
Tjänsten kan komma att tillsättas innan utsatt datum, så skicka därför in ditt CV och ansökan redan idag! Kontaktperson för detta jobb
Annie Agouda - Rekryteringsspecialistannie.agouda@verisure.se
Varmt välkommen med din ansökan till vårt huvudkontor i Linköping! Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "r2025050944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verisure Sverige AB
(org.nr 556153-2176) Jobbnummer
9557013