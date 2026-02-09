Ventilationsmontör/tekniker

Uni-Vent Rör AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-02-09


Visa alla vvs-jobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uni-Vent Rör AB i Stockholm

Vi söker nya medarbetare som vill vara med i ett företag som arbetar främst inom Stockholms län med allt inom ventilation från renodlade servicearbeten/felanmälningar/byte filter till mindre verksamhetsanpassningar till större entreprenader. Beroende på erfarenhet, kunskap och intresse är vi intresserad av personer som tycker om sitt arbete och att utföra arbetet med nöjda kunder. Vi söker även ventilationstekniker som kan utföra minst montagekompletteringar. Vi har ramavtal med bl a Telge, Sisab, Stockholms Stad, Lokalfastigheter, Lidingö etc både vad gäller enteprenader och mindre felavhjälpande underhåll eller service. Vi har möjlighet att skräddarsy en roll eller ett uppdrag beroende på kunskap och vilja. Företaget har kollektivavtal med Unionen.
Om intresse finns skicka ansökan där det framgår vad du söker som ventilationsmontör eller ventilationstekniker, din erfarenhet (CV) där dina språkkunskaper, ev utbildningar och kunskap/erfarenhet inom området framgår.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: kostas@univent.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uni-Vent Rör AB (org.nr 556665-6889)
Drivhjulsvägen (visa karta)
125 71  HÄGERSTEN

Arbetsplats
Uni-Vent Rör AB

Kontakt
Tekniskt ansvarig
Kostas Papadopoulos
kostas@univent.se
0737606792

Jobbnummer
9732812

Prenumerera på jobb från Uni-Vent Rör AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uni-Vent Rör AB: