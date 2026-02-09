Ventilationsmontör/tekniker
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nya medarbetare som vill vara med i ett företag som arbetar främst inom Stockholms län med allt inom ventilation från renodlade servicearbeten/felanmälningar/byte filter till mindre verksamhetsanpassningar till större entreprenader. Beroende på erfarenhet, kunskap och intresse är vi intresserad av personer som tycker om sitt arbete och att utföra arbetet med nöjda kunder. Vi söker även ventilationstekniker som kan utföra minst montagekompletteringar. Vi har ramavtal med bl a Telge, Sisab, Stockholms Stad, Lokalfastigheter, Lidingö etc både vad gäller enteprenader och mindre felavhjälpande underhåll eller service. Vi har möjlighet att skräddarsy en roll eller ett uppdrag beroende på kunskap och vilja. Företaget har kollektivavtal med Unionen.
Om intresse finns skicka ansökan där det framgår vad du söker som ventilationsmontör eller ventilationstekniker, din erfarenhet (CV) där dina språkkunskaper, ev utbildningar och kunskap/erfarenhet inom området framgår. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: kostas@univent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uni-Vent Rör AB
Drivhjulsvägen (visa karta
125 71 HÄGERSTEN Arbetsplats
Uni-Vent Rör AB Kontakt
Tekniskt ansvarig
Kostas Papadopoulos kostas@univent.se 0737606792 Jobbnummer
9732812