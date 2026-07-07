Ventilationsmontör

Ventmek i Göteborg AB / VVS-jobb / Göteborg
2026-07-07


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Ventilationsmontörer sökes – Göteborg
Ventmek i Göteborg AB söker nu 2 ventilationsmontörer till kommande projekt i Göteborgsområdet.

Publiceringsdatum
2026-07-07

Om tjänsten
Arbetet består av montering av ventilationssystem på byggarbetsplatser. Du arbetar tillsammans med andra montörer i både nyproduktion och ombyggnation.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ventilationsmontage
Kan arbeta självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och arbetsvillig
Har god arbetsmoral och håller tider

Meriterande:
Ritningsläsning
Erfarenhet från större entreprenader

Om anställningen:
Placering: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid

Om företaget
Ventmek i Göteborg AB är ett bemanningsbolag inom ventilation. Vi samarbetar med etablerade aktörer i byggbranschen och levererar montörer till projekt i Göteborgsområdet.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till: anton@ventmek.eu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: anton@ventmek.eu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ventmek i Göteborg AB (org.nr 559317-4021)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9994704

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