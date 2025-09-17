Ventilationsmontör
Hemkomfort, Svenska Hem och Miljö AB / VVS-jobb / Skövde Visa alla vvs-jobb i Skövde
2025-09-17
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemkomfort, Svenska Hem och Miljö AB i Skövde
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ventilationsmontör eller har du bakgrund inom något annat hantverksyrke och är redo för en ny utmaning? Hemkomfort Svenska Hem Och Miljö AB söker nu en driven ventilationsmontör som vill vara del av ett engagerat team där möjligheter till personlig utveckling och eget ansvar står i fokus. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär inom ventilationsbranschen och vill ha varierande arbetsuppgifter, är det här jobbet för dig.
Ansök idag och bli en del av vårt härliga team!
Arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter
I denna roll får du ansvar för hela processen - från planering och genomförande till slutrapportering av projekt. Du kommer att ha direkt kundkontakt och representera vårt företag i alla externa sammanhang.
Vårt arbete är varierande och omfattar allt från montage av ventilationskanaler, FTX-system och fläktar till installation av enklare lösningar som mekanisk frånluft och friskluftsventiler. Andra viktiga arbetsuppgifter inkluderar håltagning, service av befintliga system och injustering av luftflöden. Du kommer att arbeta både självständigt och i team med en till två andra montörer och vara baserad på vårt kontor i Skövde.
Om du är redo att ta dig an denna utmaning och bidra med din expertis inom ventilation, ser vi fram emot din ansökan idag!"
Vi söker en engagerad medarbetare med:
Stort eget engagemang
Tidigare erfarenhet från hantverksbranschen
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Utbildning inom ventilation eller motsvarande är meriterande
Utmärkt samarbetsförmåga
Erfarenhet av kundkontakter
Vi utbildar vår personal inom samtliga områden som krävs inom rollen och lägger därmed stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill växa med oss och utvecklas i din roll samt har ett stort engagemang.
Hemkomfort Svenska Hem och Miljö AB erbjuder dig:
Möjligheter till karriärutveckling
Omfattande utbildningsmöjligheter, både genom interna program och externa kurser
Attraktivt bonussystem baserat på individuell prestation
Generöst friskvårdsbidrag på 5 000 SEK per år
Känner du att denna roll passar dig? Ansök idag!
Om Hemkomfort Svenska Hem och Miljö AB
Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus. Arbetet utföres i huvudsakligen i befintliga villor/fastigheter i Västra Götaland med där vi arbetar mot både privat- och företagskunder.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare
Förmåner:
Friskvårdsbidrag
Företagsevent
Professionell utvecklingshjälp
Tjänstemobil
Tjänstepension
Bonussystem
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare
Arbetsort: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: andre.krylborn@hemkomfort.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemkomfort, Svenska Hem och Miljö AB
(org.nr 556475-7788), https://hemkomfort.se/
Kylarvägen 12 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB Jobbnummer
9513050