Vendor Manager
2025-10-08
Vill du ta nästa steg inom strategiskt inköp och affärsutveckling?
Som Vendor Manager får du en nyckelroll i att driva affären framåt, bygga starka leverantörsrelationer och skapa långsiktigt värde. . Du fungerar som den viktiga länken mellan leverantörer, inköp, försäljning och marknad - där du både tänker strategiskt och agerar operativt.
I rollen har du helhetsansvar för inköpsarbetet för utvalda varumärken - från planering och avtal till uppföljning och analys. Du förhandlar villkor, utvecklar samarbeten och ser till att rätt produkter finns på plats vid rätt tid, till rätt pris.
Här får du möjlighet att växa i ett team med engagerade kollegor och en kultur där man hjälper varandra att lyckas. Vi är ett omtänksamt bolag där många trivs länge - och där du kan bygga en karriär inom strategiskt inköp och affärsutveckling.
Vad innebär rollen?
Som Vendor Manager har du en central roll i att utveckla affären - både strategiskt och operativt. Du samarbetar nära kollegor inom marknad, försäljning och logistik för att nå gemensamma mål och skapa lönsamma samarbeten.
I praktiken innebär det att du:
• Tar ansvar för inköp och affärsutveckling för utvalda varumärken - från planering till genomförande
• Bygger långsiktiga relationer med leverantörer och kollegor
• Förhandlar villkor och avtal som bidrar till tillväxt och god lönsamhet
• Planerar och genomför inköp baserat på marknadens behov, trender och lagerstatus
• Bidrar aktivt till sortimentsutveckling och optimering av vår produktportfölj
Vem är du?
Du är en affärsdriven och nyfiken person som trivs i en roll där du får kombinera analys med relationer. Du gillar att se helheten - från strategi till resultat - och motiveras av att göra smarta affärer tillsammans med andra.
Du samarbetar gärna, delar med dig av din kunskap och bidrar till den positiva energi som gör vårt team så starkt. När tempot ökar behåller du fokus och ser lösningar snarare än hinder.
Vi tror att du har:
• Relevant utbildning inom ekonomi, inköp, marknad eller motsvarande erfarenhet
• God förståelse för affärer och ett intresse för att utveckla lönsamma samarbeten
• Förmåga att uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av inköp, leverantörskontakter eller avtalsförhandling är meriterande
Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och utvecklas - både i rollen och inom bolaget.
Varför välja oss?
Här blir du del av ett omtänksamt bolag där människor och samarbete står i centrum. Vi tror på långsiktighet - både i våra affärer och i våra relationer - och vet att trivsel och prestation går hand i hand.
Hos oss får du frihet att ta ansvar, utrymme att växa och stöd från kollegor som verkligen bryr sig. Vi satsar på vår personal genom kompetensutveckling och interna karriärmöjligheter, och många väljer att stanna länge - eller hittar tillbaka efter att ha testat något annat.
Kort sagt: det här är en arbetsplats där du får vara med och påverka, utvecklas och ha kul på vägen.
Har du frågor om tjänsten kontaktar du Petter Damré petter.damre@exertis.se
