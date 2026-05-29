Vedgårdsoperatör
Nordic Paper Bäckhammar AB / Maskinförarjobb / Kristinehamn Visa alla maskinförarjobb i Kristinehamn
2026-05-29
, Storfors
, Nacka
, Degerfors
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Paper Bäckhammar AB i Kristinehamn
, Karlstad
, Säffle
, Arvika
, Eda
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en varierad och ansvarsfull roll där du får kombinera maskinkörning och koordinering i en industriell miljö? Nu söker vi en vedgårdsoperatör till vårt massabruk i Bäckhammar.
Hos oss blir du en viktig del av verksamheten med ansvar för materialhantering, logistik och drift inom vedgård och deponiområde. Rollen passar dig som trivs med att ta ansvar, har god samarbetsförmåga och erfarenhet av att framföra fordon och arbetsmaskiner.Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Som vedgårdsoperatör tillhör du produktionsorganisationen och avdelningen Massabruk. Tjänsten är placerad i Bäckhammar.
I rollen ansvarar du för koordinering och placering av olika materialfraktioner på vedgården utifrån direktiv från ledningen. Du säkerställer att materialflöden organiseras och optimeras på ett effektivt sätt samt ansvarar för att information förs vidare till organisationen.
Arbetet omfattar transporter, lastning och lossning med lastmaskin, tillsyn av mellanlagringsplats för mesa samt deltagande i kompostverksamhet och förbättringsarbete.
Uppdraget delas med en kollega som ingår i samma skiftgång. I rollen arbetar du tätt med dina kollegor på renseriet och samarbetar även med råvaruinköpare.Arbetsuppgifter
Koordinera och placera materialfraktioner såsom ved, flis, bark och bränslematerial på vedgården
Säkerställa aktuell dokumentation över placering och rotation av material
Koordinera huggning av bränsleflis enligt direktiv från ledningen
Utföra daglig tillsyn av mellanlagringsplats för mesa
Transportera material inom fabriksområde och deponi
Styra och följa upp kompostverksamheten enligt kontrollprogram
Utföra lastning och lossning av olika typer av gods
Delta i städning av fabriksområden samt snöröjning, sandning och saltning vid behov
Genomföra statusbedömningar och arbeta förebyggande med maskiner inom ansvarsområdet
Dokumentera upptäckta fel och skapa arbetsorder i underhållssystemet
Delta aktivt i optimerings- och förbättringsarbete inom verksamheten
Följa och bidra till efterlevnad av miljö- och säkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som
Har god erfarenhet av att framföra fordon och arbetsmaskiner
Har truckkort med behörighet C2 och godshantering
Har treårig gymnasieutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
Har god samarbetsförmåga men tycker också om att arbeta självständigt
Är ansvarstagande, strukturerad och kvalitetsmedveten
Har intresse för teknik och logistik
Är flexibel och kan stötta inom andra arbetsområden vid behov
Vad erbjuder vi?
Som anställd på Nordic Paper erbjuder vi dig kollektivavtalsförhandlade villkor, generösa pensionsavsättningar och trygga försäkringar. Du får också ta del av bonussystem, trivselpeng, förmånscykel och en rad sociala aktiviteter. Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag och du får fria anmälningsavgifter till ett flertal olika motionslopp. Hos oss är ingen idé för stor eller för liten och vi välkomnar egna initiativ. Vi är måna om att behålla våra medarbetare och värderar därför varje individs utveckling högt.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder. Sedan hösten 2020 är vi noterade på Nasdaq Stockholm.
Om anställningen
Tjänsten är 2-skift, heltid, tillsvidare med provanställning. Placeringsort Bäckhammar. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi använder Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa i rollen. Efter att du har skickat in din ansökan får du ett separat mejl med information om Alva Labs tester. Om du redan har gjort testerna i en tidigare ansökan till oss behöver du inte göra dem igen.
Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 21 juni 2026, men vi gör urval löpande så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7817538-2024890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Paper Bäckhammar AB
(org.nr 556044-8952), https://karriar.nordic-paper.se
Nordic Paper Bäckhammars Bruk AB (visa karta
)
681 60 KRISTINEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Paper Jobbnummer
9935729