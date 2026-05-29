Lärare årskurs 4 och 6 - Korsberga skola
Vetlanda kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Vetlanda Visa alla grundskollärarjobb i Vetlanda
2026-05-29
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vetlanda kommun, Grundskola i Vetlanda
, Hultsfred
eller i hela Sverige
er).
Vill du bidra till elevers lärande, utveckling och trygghet? Till Korsberga skola söker vi nu två lärare till årskurs 4 och årskurs 6.
Som lärare hos oss planerar och genomför du undervisning i de flesta ämnen i din klass. I båda tjänsterna ingår mentorskap och en nära dialog med elever och vårdnadshavare. Du dokumenterar och följer upp elevernas utveckling och arbetar tillsammans med kollegor för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö.
På Korsberga skola möter du ett 140-tal elever i årskurs F-6. Här arbetar vi nära varandra och värdesätter samarbete, tydlig kommunikation och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling. Vi uppmuntrar eleverna att ta ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö, samtidigt som vi betonar vikten av respekt, omtanke och ett gott bemötande.
Hela skolan arbetar med att utveckla elevernas läsning, stärka motivationen till läsning och öka deras läsförståelse. Det genomsyrar undervisningen och är en viktig del i vårt gemensamma utvecklingsarbete.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag där ni delar erfarenheter, stöttar varandra och tillsammans utvecklar undervisningen. Du arbetar med att anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar, och bidrar till att skapa engagemang och delaktighet i klassrummet.
Vi söker dig som är trygg i din lärarroll och som har ett tydligt och inkluderande ledarskap. Du har lätt för att skapa relationer, är lyhörd i mötet med elever och trivs i ett nära samarbete med kollegor. Du ser möjligheter i ditt uppdrag och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-05-29Kvalifikationer
Du är utbildad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6.
Tidigare erfarenhet av undervisning är meriterande.
Utdrag ut belastningsregistret.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Ferietjänst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328777". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun, Grundskola Kontakt
Sveriges lärare vetlanda@sverigeslarare.se Jobbnummer
9935713