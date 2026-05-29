Spontanansök Eventpersonal - Malmö
WaveCrest Sweden AB / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-05-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WaveCrest Sweden AB i Malmö
, Lund
, Helsingborg
, Halmstad
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vi söker Eventpersonal på deltid i Malmö
Är du strukturerad, serviceinriktad, professionell och gillar ett brett utbud av uppdrag? Vi söker nu eventpersonal som vill vara en del av välorganiserade och uppskattade evenemang runt om i Malmö och södra Sverige
Om rollen
Som eventpersonal hos oss får du möjligheten att representera en bred grad av varumärken under olika sorters uppdrag, det kan vara att du är ansiktet utåt för välkända varumärken, den första kontakten gästerna möter eller logistikuppdrag. Rollen kräver bra kommunikation, noggrannhet och en vilja att utföra ett bra jobb!Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Ett brett utbud av uppdrag
Var ansiktet utåt och ambassadör för välkända varumärken
Var gästens första möte på event
Logistikuppdrag likt bud och transport
Vi söker dig som är
Social och serviceinriktad med ett genuint intresse för att ge gäster en positiv upplevelse
Professionell och pålitlig, du är punktlig, tar ansvar och håller vad du lovar
Strukturerad och uppmärksam, du behåller fokus även när tempot är högt
Kommunikativ och god komunikationsförmåga
Vi erbjuder
Varierande uppdrag på välorganiserade event runt om i Malmö och södra Sverige
Ett professionellt och stöttande team med höga gemensamma ambitioner
Flexibla arbetstider där du tar de pass som funkar för dig
Konkurrenskraftig timlönOm företaget
WaveCrest är ett nordiskt företag med huvudkontor i Stockholm och över 20 års erfarenhet av fältmarknadsföring för några av världens största varumärken. Vi är stolta över att alltid leverera bästa möjliga resultat för våra kunder och utveckla våra medarbetare längs vägen.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare WaveCrest Sweden AB
(org.nr 556551-1945) Arbetsplats
Retail United AB Jobbnummer
9935718