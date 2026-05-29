Mätningstekniker till bro- och anläggningsprojekt i Mellansverige
Peab Sverige AB / Byggjobb / Söderköping Visa alla byggjobb i Söderköping
2026-05-29
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Söderköping
, Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i tekniskt avancerade infrastrukturprojekt där precision och kvalitet är avgörande? Vi söker nu en mättekniker till våra bro- och anläggningsprojekt i Mellansverige. Just nu är vi till exempel engagerade i E22 Förbifart Söderköping - ett stort, komplext och tekniskt avancerat anläggningsprojekt. Rollen passar dig som vill kombinera teknik, fältarbete och samarbete i projekt som gör verklig samhällsnytta.
Om Region Infra
Region Infra är en ny region från årsskiftet, med fokus på att samla och vidareutveckla vår kompetens inom infrastruktur. Vi arbetar med stora och komplexa projekt inom bland annat:
Vägar och järnväg
Broar, även öppningsbara broar finns i projektportföljen
Hamnar, kajer och marina anläggningar
Reningsverk och vattenverk
Komplexa industriprojekt
Vi är en rikstäckande region med verksamhet över hela Sverige och erbjuder möjligheten att vara med och bygga upp något nytt samtidigt som du arbetar i några av landets mest betydelsefulla samhällsprojekt.
Om rollen
Som mättekniker arbetar du nära platsledning och produktion och ansvarar för att säkerställa korrekta utsättningar och inmätningar i projektet. Du är en viktig del av projektteamet och bidrar till att arbetet utförs med hög kvalitet och noggrannhet.
Du kommer att rapportera till Joakim Blücher, en engagerad och närvarande ledare som värdesätter samarbete, tydlighet och utveckling. Här får du möjlighet att ta eget ansvar och växa i din roll.
Arbetsgruppen du tillhör arbetar främst i Mellansverige, men på sikt kan du även arbeta i andra projekt inom vår region, vilket innebär att du behöver vara mobil under arbetsveckan.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
Utsättning och mätning i produktion, främst inom bro- och betongkonstruktioner
Kontrollmätningar och dokumentation av utfört arbete
Bearbetning av mätdata i digitala system
Samverkan med platsledning, arbetsledare och yrkesarbetare
Säkerställa att ritningar och modeller följs i produktion
Medverkan i planering och kvalitetssäkring av mätarbeten
Hantering av inmätningar för relationshandlingar
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta nära produktionen.
Vi ser att du har:
Utbildning inom mätteknik, samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av anläggningsprojekt inom bro eller betong
God vana av mätinstrument och digitala verktyg
Förmåga att tolka ritningar och modeller
Svenska i tal och skrift
B-körkort samt möjlighet att resa i tjänsten (mån-tors i projekt)
Varför Peab?
En trygg arbetsgivare med stark lokal närvaro
Möjlighet att utvecklas inom mätteknik och anläggning
En kultur präglad av laganda och samarbete
Spännande projekt som bidrar till samhällets utveckling
Ansökan och kontakt
Placering: Mellansverige
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
För mer information om tjänsten, kontakta rekryterande chef:
Joakim Blücher - joakim.blucher@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 SÖDERKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Joakim Blücher joakim.blucher@peab.se Jobbnummer
9935712